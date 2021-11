İki genç köyüne rol model oldu

Pandemiyle birlikte başlayan dijitalleşme hareketi şirketlere yeni hikâyeler yazdırıyor. Özellikle son bir yılda e-ticarete giren yeni işletmelerle yeni başarı hikâyeleri ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de Manisa 'nın Kırkağaç kasabasına bağlı Öveçli Köyü'nden çıkan Ok Ailesi... 100 yıllık bir aile şirketi olan ve farklı markalara zeytinyağı üretip satan ailenin hikâyesi pandemide Trendyol'a girmesiyle değişti. Ailenin üçüncü kuşak üyesi olan iki kuzen Taha Mertcan Ok ve Cavit Uslu 'nun amacı kendi markalarıyla köylerinde büyümek. Ancak daha önce denediği perakende kanalında başarılı olamayan aile, benzer bir süreç yaşamak istemediği için bundan yıllarca geri durmuş. Ta ki pandemi döneminde Trendyol ile yolları kesişene kadar... İstanbul ve İzmir 'de bankacılık ve gıda mühendisliği yaparken, profesyonel mesleklerini bırakıp köylerine dönen iki genç girişimci, 300 nüfuslu köyün kaderini de değiştirmiş. Bankacılık ve sigortacılık mezunu 28 yaşındaki Taha Martcan Ok, üniversitede okurken ve iş hayatına girdiğinde annesinin yaptığı lezzetli ürünleri kendi markasıyla satmayı hayal etmiş. Ailesi de ürettiği zeytinyağını büyük markalara satıyormuş. Ancak pandemi döneminde işleri bıçak gibi kesilmiş. Hayalini gerçeğe dönüştürmek için bu dönemi bir fırsat olarak gören Ok, Organik Teyze markasını kurarak Trendyol'da mağaza açmış. Taha Martcan Ok, "Ailemin ürettiği zeytinyağlarını Ok markamızla satmayı hayal ediyordum. Trendyol'a Organik Teyze markasıyla mağaza açınca bu süreçlerde onlardan büyük destek aldım. Sadece zeytinyağı değil zeytin, pekmez, tahin gibi ürünleri kendi markamızla satmaya başladık. Sadece Trendyol'dan ayda 20 bin TL ciroya ulaştık. Hayalimiz markamızla yurtdışına da açılmak" dedi.Eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul'daki profesyonel hayatı bırakıp Manisa'daki köyüne dönen gıda mühendisi Cavit Uslu da dede evini restore edip üretim merkezine çevirmiş. Karşı Köyden markasıyla Trendyol'da mağaza açan Uslu, bugün meşhur Kırkağaç kavunundan reçel, marmelat ve pekmez gibi katma değeri yüksek ürünler yapıyor. Uslu, aynı zamanda yöreye özgü bitkilerle İzmir Ege Üniversitesi işbirliğinde de yeni ürünler geliştiriyor. Cahit Uslu, "Sadece Trendyol'dan ayda 30 bin TL'lik satış yapıyoruz. Kuzenimle de rekabet değil rekabirlik anlayışını geliştirdik" diyor.GEÇEN ağustosta aldığı 1.5 milyar dolarlık yatırımla 16.5 milyar dolar değerlemeye ulaşan Trendyol, üreticilerin ürünlerini müşteriyle buluşturabildiği en büyük platformlardan biri. 200 binin üzerindeki satıcıyı 30 milyon müşteriyle buluşturduklarını anlatan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "KOBİ, esnaf ve üreticileri alıcılarla buluşturmak için yatırımlarımızı hızlandırıyoruz" dedi. Anadolu'nun farklı köşelerinde etkinlikler yapacaklarını anlatan Çetin, "Hem satıcılarımıza hem de KOBİ ve esnaf topluluğuna aktif pazarlama yaparak, dijitalleşmenin faydalarını anlatacağız" diye konuştu. Yurtdışı yatırımlarını hızlandırdıklarını anlatan Çetin, "Yurt dışına kuracağımız lojistik merkez ve depolarla Türk üreticisi ürünlerini artık dünyanın dört bir yanına ulaştırabilecek. Kuracağımız bu sistemle Hakkari'deki bir tesbih üreticisi Riyad'a rahatlıkla ürün satabilecek" ifadelerini kullandı.İKİkuzenin başlattığı gastronomi temelli kalkınma hareketi Öveçli Köyü'nü bölgede cazibe merkezi haline getirdi. Online ticaret zamanla 300 nüfuslu köydeki herkese bir gelir kaynağı oluşturdu. Köyden şehre göç eden emekli ve gençler tersine göç edip memleketinde üretime başlarken, bölgenin zenginleri köyden arsa almaya başladı. E-ticaretle köyde üretilen domatesin de biberin de katma değerli ürüne çevrilerek online kanaldan satışa sunulduğunu anlatan kuzenler, "Sadece köyde değil bölgede bir kalkınma hareketi başladı. Bize köyümüzün ve çevre köylerin gençleri 'Abi nasıl yapıyorsunuz? Köyümüze dönelim mi?' gibi sorular sormaya başladı. Onlara da anlatıyor, kendi hikâyelerini yazmaya teşvik ediyoruz" diyor.Trendyol'da son 12 ayda 184 bin işletme ve 1.4 milyon bireysel satıcı 564 milyon adet ürün sattı. Trendyol satıcılarının % 98'i yerli şirketler ve Trendyol'da satılan ürünlerin % 72'si yerli imalat. 26 bin satıcı Trendyol'da satışa başladıktan sonra Türkiye'de yeni bir ürün üretti ya da ürettirdi. Trendyol tüm ödemeleri dijital yöntemlerle alarak kayıtdışılığı azaltıyor.Satıcılar Trendyol üzerinden 200 ülkeye e-ihracat yapabiliyor*Temmuz 2021 verileri