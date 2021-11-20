Giriş Tarihi: 21.11.2021

İki genç köyüne rol model oldu Betül ALAKENT

Profesyonel hayatı bırakıp döndükleri köylerinde ürettikleri ürünleri Trendyol’da açtıkları mağazada satan iki kuzen, Öveçli Köyü’nün kaderini değiştirdi. Kuzenlerin hedefinde yurtdışında da büyümek var