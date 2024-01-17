İki halka arz geliyor

LİMAK Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, bu yıl çimento ve yenilenebilir enerji sektörlerinde 2 halka arz planladıklarını belirterek, "Bu halka arzlar çerçevesinde daha sonra birtakım satın almalar olabilir. Bunları görüşüyoruz" dedi. Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sırasında gazetecilere açıklama yapan Özdemir, "Özellikle teknolojik gelişmeler, yapay zekadaki gelişmeler, dijitalleşme, makinelerin daha çok kullanılması iş gücünde ciddi bir baskı yaratıyor. Kendi iş gücümüze baktığımızda tekrar yeni yetenekler kazandırmamız gerekiyor. Hem iş gücünü yeniden yeteneklendireceğiz hem de iş gücüne daha çok ücret ödeyeceğiz. Bu nedenle işleri daha verimli kılmak gerekiyor. Yapay zekanın iş yapış biçimlerimizi daha pozitif etkileyeceğini, insanların bazı işlerini elinden alacağını ama yeni işler açılacağını da düşünüyorum" diye konuştu. 140 megavatlık büyük bir güneş enerjisini devreye alacaklarını, inşaat tarafında da Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt'te işlere devam edeceklerini anlatan Özdemir, turizmde şu anda 6 bin yatakları bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de ve Kıbrıs'ta iki yatırım daha planlıyoruz" dedi.