İki market arasında yüzde 78 fiyat farkı

Temeltüketim ürünlerindeki yüksek fiyatlar herkesin dikkatini çekiyor. SABAH, İstanbul Şişli'de aynı cadde üzerindeki 3 markette fiyat karşılaştırması yaptı. Sadece 50 metrelik güzergâhta yer alan 3 markette aynı marka, aynı ağırlıktaki şeker ve salça tüketiciye farklı fiyatlardan sunuluyor. Öyle ki bir markette satılan salça ile 50 metre ilerideki markette satılan salçanın fiyatı yaklaşık yüzde 78 daha fazla. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu "Tüketici aynı ürünü büyük kar marjıyla satmak isteyenlere fırsat vermemeli" diyerek tüketicinin yapması gerekenleri anlattı. Bir markette 36.50 liradan satışa sunulan salça, birkaç dükkân ilerideki diğer markette 64.90 TL. Şekerde de durum aynı... Aynı cadde üzerindeki süper markette 3 kilogram ağırlığındaki toz şeker 72.50 liraya satılırken diğer markette 89.90 TL'ye satılıyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu "Tüketici ürünün pahalı olduğunu gördüğü zaman almamalı; yakın marketlere de bakmalı" dedi.