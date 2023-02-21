İki tahmin yapıldı

TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) de bu konuda hesaplama yapmış, depremin mali zararını 84 milyar dolar olarak öngörmüştü. Uluslararası yatırım bankası JPMorgan ise Türkiye'deki fiziki altyapı tahribatının gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2.5'i veya 25 milyar dolar olabileceğini açıklamıştı. Tabi bu rakam sadece doğrudan maliyet olarak hesaplanan rakam. 17 Ağustos 1999'da yaşanan İzmit depremi ise 20 milyar dolar hasara yol açmıştı. 17 binden fazla insan öldü ve yarım milyon insan evsiz kaldı. Dünyanın en zarar veren depremleri listesinde ABD'de 17 Ocak 1994'te yaşanan deprem 44 milyar dolarla beşinci sırada yer alırken yine Japonya'daki 2016'da iki gün arayla yaşanan depremler de 32 milyar dolar düzeyi ile altıncı sırada.ÜÇÜNCÜ sırada ise 2008 yılında Çin'de meydana gelen Szechuan depremi var. 85 milyar dolarlık maliyeti olan deprem Türkiye'deki hesaplamalara benzer bir zarara neden oldu. Depremin maliyeti henüz tam olarak hesaplanabilmiş değil. Ancak üst sınırın 100 milyar dolar alt sınırın ise 85 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Bu tahminler ışığında Türkiye'nin 11 ilini etkileyen felaketin maliyeti üçüncü sıraya oturuyor.