İki ülke ile savunma işbirliği

Fuarda Türkiye ile Kenya ve Tacikistan arasında savunma sanayi işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye ile Kenya arasında, savunma sanayisinde ilişkileri kurumsallaştırmak, güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan her türlü savunma sanayi ürün ve hizmetlerin tedarik, geliştirme ve üretilmesi amacıyla "Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması" imzalandı. Anlaşma Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Kenya Savunma Bakanı Aden Duale arasında imzalandı. Görgün, "Anlaşma iki ülke arasında savunma sanayi alanında gerçekleştirilecek karşılıklı işbirliği faaliyetlerinin esaslarını kapsıyor. Tarafların güvenlik kuruluşlarının ihtiyacı olan her tür savunma sanayi ürün ve hizmetinin doğrudan tedariki, geliştirilmesi, üretilmesi, üçüncü taraflara satılması, envanterde bulunan sistem ve platformların bakım- idame- modernizasyonları, teknoloji transferi, eğitim, bilgi ve belge alışverişlerini içeriyor" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo tarafından, iki ülke arasında askeri mali işbirliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı.