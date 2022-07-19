İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda 16 Adana firması listede

ADASO Başkanı Kıvanç, "İstanbul Sanayi Odası tarafından yeni açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda geçen yıl 15 olan firma sayımız 16'ya yükseldi. Bu tabloya baktığımızda ilk binde yer alan firma sayımız geçen yıla göre artarak 28 oldu. Yaşanan artış Adana'mızın sanayisinin geliştiğinin en büyük göstergesidir" dedi.

Listeye giren firma sayısında yaşanan artışın kendileri için sevindirici olduğunu ifada eden Kıvanç, "Adana'nın mevcut potansiyeli için bu sayı yeterli bulmuyoruz. Biz biliyoruz ki Adana yeni yatırım alanları ve mevcut potansiyeli ile bu sayının çok daha ileri seviyeye taşıyacaktır. Üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinden ödün vermeden çalışmalarına devam ederek ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girme başarısı gösteren firmalarımızı kutluyorum, önümüzdeki yıllarda bu sayının katlanarak artmasını temenni ediyorum" diye konuştu.