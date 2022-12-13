İklim değişikliği ve kuraklığın tarıma etkisi panelde tartışıldı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana'da halen 2 milyon 500 bin dekar alanın sulandığını yeni sulamaya açılacak alanlar ile bu rakamın 3 milyon 800 bin dekara çıkacağını kaydetti. Tekin, geçmişte Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile Adana'ya gelen su miktarının daha fazla olduğunu, bu iki nehirden gelen su miktarının zamanla gerek kaynakların azalması gerekse sulamaya açılan alanların artması ile azaldığını vurguladı.

Panele konuşmacı olarak katılanlar, tarımsal sulama, iklim değişikliği, tarımsal sulamada yeni teknolojiler, bitki deseninin iklim değişikliğine etkileri, tarımsal su kullanımının sorunları, kuraklığa dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesi konularını anlattı. Panel genel değerlendirme ve katılımcıların soru-cevap bölümünde görüşlerini dile getirmesi ile sona erdi.