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Haberler Ekonomi Haberleri İklim değişikliği ve kuraklığın tarıma etkisi panelde tartışıldı
Giriş Tarihi: 13.12.2022 10:44 Son Güncelleme: 13.12.2022 11:15

İklim değişikliği ve kuraklığın tarıma etkisi panelde tartışıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca planlanan “Tarımda Tasarruflu Su Kullanma” programı çerçevesinde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “İklim Değişikliği, Kuraklık, Tarımsal Sulamada Yeni Yaklaşımlar” konulu panel düzenlendi. Panelde suyun günümüzde stratejik bir hale geldiği ve dünya genelinde su kaynaklarının hızla azaldığı belirtilerek gerek tarımsal sulamada gerekse bireysel kullanımda su tasarrufuna yönelik tedbirlerin kısa zamanda uzun vadeli olarak hayata geçirilmesi istendi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İklim değişikliği ve kuraklığın tarıma etkisi panelde tartışıldı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana'da halen 2 milyon 500 bin dekar alanın sulandığını yeni sulamaya açılacak alanlar ile bu rakamın 3 milyon 800 bin dekara çıkacağını kaydetti. Tekin, geçmişte Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile Adana'ya gelen su miktarının daha fazla olduğunu, bu iki nehirden gelen su miktarının zamanla gerek kaynakların azalması gerekse sulamaya açılan alanların artması ile azaldığını vurguladı.

Panele konuşmacı olarak katılanlar, tarımsal sulama, iklim değişikliği, tarımsal sulamada yeni teknolojiler, bitki deseninin iklim değişikliğine etkileri, tarımsal su kullanımının sorunları, kuraklığa dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesi konularını anlattı. Panel genel değerlendirme ve katılımcıların soru-cevap bölümünde görüşlerini dile getirmesi ile sona erdi.

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İklim değişikliği ve kuraklığın tarıma etkisi panelde tartışıldı
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