İklim değişikliğine karşı seferberlik

Kadın
girişimciliğinin artırılması amacıyla yola çıkan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, "Yüzlerce genç kadın, fikrini teknolojiyle birleştirerek iklim değişikliğine çözüm üretti. Yenilenebilir enerjiden atık yönetimine, karbon ayak izinden sürdürülebilir tarıma kadar birçok başlık çalışıldı. Derece alan, almayan tüm proje sahiplerini can-ı gönülden tebrik ediyorum" dedi.
ÖNEMLİ BİR GİRİŞİM
Kadın istihdamında Türkiye'deki en önemli girişimlerden biri olan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi, Turkcell
ve TOBB
işbirliği ile hayata geçirildi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada projenin önemine dikkat çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde, kadınların teknoloji alanında çalışmalarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen 'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi İklim Fikir Maratonu' ödül töreninde girişimci kadınlarımızla bir araya geldik."