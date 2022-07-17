İklim değişikliğine Türkiye rol model oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 Haziran'da canlı bağlantıyla katıldığı enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'nda verdiği "Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır" mesajı, dünyanın sürüklendiği felaketlere karşı önemli bir uyarı hatırlatması oldu.
SIFIR ATIK KURTARICI OLUYOR
Türkiye, özellikle Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesinde gösterdiği başarı ile diğer ülkelere rol model olmaya devam ediyor.
Sıfır Atık Projesi ile birlikte atıkların geri kazanım oranının yüzde 13 seviyesine geldiği, bu oranın 2023 yılında yüzde 35, 2030 yılında ise yüzde 60 seviyesine ulaşmasının hedeflendiğine ve projenin ekonomiye katkısına da değinilen raporda, 2023 itibarıyla yıllık 20 milyar TL tasarruf sağlanacağı, 100 bin kişilik istihdam oluşacağı da ifade edildi.
Projeyi örnek alan ülkeler harekete geçerken, Kanada'da, tek kullanımlık plastik poşet ve malzemelerin 2023 sonunda satıştan kaldırılmasına karar verildi.
TÜRKİYE'NİN REFLEKSİ ÖRNEK OLUYOR
İklim değişikliği sonucu pek çok ülke gibi yangın ve sel ile mücadele eden Türkiye'nin, bu felaketler karşısında deneyimiyle gösterdiği performansa karşılık pek çok ülke afetlere henüz hazırlık aşaması seviyesinde yakalanıyor.
Örneğin sıcak havanın orman yangınlarına neden olduğu İspanya'da, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu tür durumlara hazırlıklı olan Türkiye'nin orman yangınlarına karşı erken önlem, müdahale ve kısa zamanda onarım ile yeşillendirme süreçleri de başta İspanya olmak üzere diğer ülkeler tarafından mercek altına alındı.
TAHIL KORİDORUNDA TÜRKİYE ETKİSİ
İklim değişikliğinin sonucu kuraklık tehlikesinin giderek yükseldiği, buna bağlı olarak genel olarak tahıl sıkıntısının yaşanacağı tahmin ediliyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan küresel gıda krizinin çok büyük sıkıntılara neden olacağını belirtirken, küresel gıda, yakıt ve finansal krizlerin, milyonlarca kişiyi gıda güvensizliği ve fakirliğe itme riskinin olduğuna dikkat çekiyor.
Bu noktada Rusya-Ukrayna savaşı kıskacındaki tahıl koridorunun açılmasının pek çok ülkeyi rahatlatacağı, bu yönde Türkiye'nin gösterdiği çabaların ve diplomasi trafiğinin dünyanın yüz yüze geldiği gıda krizine fren etkisi yapacağı her fırsatta dile getiriliyor.
SIFIR MAVİ ATIK'IN ÖNEMİ ANLAŞILIYOR
İklim aktivistleri, Ekvador'dan başlayıp Amazon ormanlarına yayılan petrol sızıntısına karşı önlem alınmasını isterken, Türkiye'nin denizler için başlattığı, hem var olan atıkları temizlemeyi hem de yeni atıkların oluşmasını engellemeyi amaçlayan "Sıfır Atık Mavi" projesine gönderme yapıyor.