İklim değişikliğine Türkiye rol model oldu





TÜRKİYE'NİN REFLEKSİ ÖRNEK OLUYOR

İklim değişikliği sonucu pek çok ülke gibi yangın ve sel ile mücadele eden Türkiye'nin, bu felaketler karşısında deneyimiyle gösterdiği performansa karşılık pek çok ülke afetlere henüz hazırlık aşaması seviyesinde yakalanıyor.