İklim değişikliğiyle mücadeleye 28 milyar

Turkuvaz Medya Grubu
'nun ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde başlatılan ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonu taşıyan Küresel Umut Festivali, dün gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları
ve Türk Telekom
ana sponsorluğunda, Bahçeşehir Koleji
, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
, Ülker, Bağfaş ve Kargom Sende destek sponsorluğunda hayata geçirilen etkinlikte, yeşil dönüşüm masaya yatırıldı. Etkinliğin 'Büyük Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanı İbrahim Şenel
, 11. Kalkınma Planı'nda çevre kirliliğinin önlenmesine, iklim değişikliği ile mücadeleye, biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik politikalara öncelik verildiğini hatırlattı. Yeşil dönüşümün ekonomi politikasında yerini aldığını ifade eden Şenel, "Paris Anlaşması
'na uyum sürecinde Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulunda, 2053 yılı net '0' emisyon hedefiyle Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi'ni ortaya koydu. 2022 yılı bütçesinde İklim Değişikliği'ne uyum için ayrılan kaynak yüzde 37 artırılarak 28 milyar TL'ye ulaştı" diye konuştu.
YEŞİL ENERJİDE LİDER
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton
, pandemi yüzünden biraz ertelenmiş olsa da İklim Zirvesi'nde 'sıfır emisyon' sözü doğrultusunda çalışıldığını ifade etti. Vinton, "2022'de yapılacak çok iş var. Yeşil enerji öncelik. Bu bakış açısının sadece çevresel değil ekonomik bir faydasının olduğunu ve Türkiye'nin bu konuda liderlik edebileceğini düşünüyoruz" dedi.
4.5 MİLYON GÖRÜNTÜLENDİ
WEBINARIN açılış konuşmasını yapan Inbusiness Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler
, Küresel Umut Festivali boyunca gerçekleştirdikleri "Sürdürülebilir Hikâyeler" başlığı altındaki webinarlarla 170 konuşmacı, 45 özel oturum ve 25 panele ev sahipliği yaptıklarının altını çizdi. Güler, "Webinarlarımız canlı olarak 12.500 takip, Youtube üzerinden ise 4,5 milyon görüntülenme ve 2,6 milyon izlenme sayılarına ulaştı. Dünyamıza hizmet eden bu festivali geleneksel hale getirerek 2030 yılına kadar taşıyacağız" dedi.