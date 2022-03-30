İklim kanunu geliyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD) Çevre Bakanları Toplantısı (EPOC), Fransa
'nın başkenti Paris
'teki OECD Konferans Merkezi
'nde 38 ülkeden üst düzey katılımla dün başladı. OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann
'ın ev sahipliğinde, üye ülke çevre bakanlarının katılımıyla yapılacak ve iki gün sürecek toplantının ilk gününde 'Net
Sıfıra Esnek ve Adil Geçişi Sağlamak temalı bakanlar toplantısı', 'Net Sıfıra Geçiş - İklim Değişikliği Azaltımı ve Adaptasyona Yönelik İstek Aralığını Kapatma' temalı genel oturumun yanı sıra 'Net Sıfıra Geçiş- Finansal Akış ile İklim ve Çevre Hedeflerini Uyumlandırmak' temalı oturum da gerçekleştirildi. 'Dijital Geçişi Sürdürülebilir, Net Sıfır Ekonomi ile Uyumlu Hale Getirme' temalı bir ara oturumun da yapıldığı toplantının ilk gün çalışmalarında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede attığı adımları anlattı.
HER SEKTÖRE ÖZEL HÜKÜM
Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında yakında yeni bir kanun çıkaracaklarını kaydederek, "İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında doğru ve gerçekçi bir hedef için yakında İklim Kanunu'nu da çıkaracağız" dedi. Kurum, bu kanunda, iklim değişikliğiyle mücadelede bütün sektörlere yönelik hükümlerin yer alacağını belirtti. Bakan Kurum, kanun kapsamında 2053 Net Sıfır Emisyon
hedefi doğrultusunda enerji başta olmak üzere Türkiye'de yeşil dönüşümü gerçekleştireceklerini belirtti. Bakan Kurum, kanunla ilgili şunları söyledi: "Ormanlarımız başta olmak üzere yutak alanlarımızı iyileştirip, artıracağız. İklim dirençli toplum olma hedefiyle bilim temelli etki, etkilenebilirlik analizleri yapacak, uyum faaliyetlerini daha da güçlendireceğiz. Yerel iklim eyleminin güçlendirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alarak yerele kaynak akışını sağlayacağız. Emisyon Ticaret Sistemi
'ni kuracak, karbon fiyatlama mekanizmasından elde edilecek gelir ile sanayicimizin temiz üretim ve yeşil yatırımlarını destekleyeceğiz. Yeşil dönüşüm süreçlerinden en fazla etkilenecek olan istihdam alanlarında adil geçişi temin etmeye yönelik çalışmalar yapacağız. Gençler, kadınlar, yoksullar başta olmak üzere iklim değişikliğine karşı dezavantajlı olan kesimlerin de süreçlere katılımını sağlayacağız."
GÜVENLİ ŞEHİR VURGUSU
Kimlikli, çevreye saygılı, değer üreten, kadim medeniyet değerlerini yaşatan, sağlıklı ve güvenli şehirler için çalıştıklarını belirten Kurum, şunları söyledi: "İklim ve çevre konularında çok önemli projeler yürütüyoruz. Doğal alanların korunması, çevre duyarlılığının oluşturulması ve dünyamızı hızla etkisi altına alan iklim değişikliğiyle mücadele artık dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Türkiye olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede görevlerimizi kararlılıkla yerine getiriyoruz." Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olacağını ilan etmesinin ardından 2053 net sıfır emisyon hedefi ile Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini ortaya koyduğunu hatırlattı.
İŞTE ÖNEMLİ PROJELER
Geri dönüşüm oranını yüzde 22.4'e çıkarıldı. 2023'te bu oranın yüzde 35'e, 2035 yılında ise yüzde 60'a çıkması hedefleniyor.
Depozito uygulaması yıl içinde başlıyor.
Plastik poşet kullanımı 65 azaldı.
Eko etiket sistemi hayata geçirildi.
Atıksuların yüzde 90'ı arıtılıyor. Arıtılan suyun yüzde 3.55'i tekrar kullanılıyor. Bu oran 2023'te 5'e, 2030'da ise yüzde 15'e çıkarılacak.
Bölgesel ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hayata geçirildi.
Tüm koruma alanları, millet bahçeleriyle birleştirilerek, ülkenin dört bir yanı yeşil ve mavi koridorlarla örülüyor.
Alıcı ortamların takibinde 423 istasyon ile deniz kirliliğini, 355 istasyon ile hava kalitesi raporlanıyor.
Endüstriyel kirliliğin tespiti için 400 atıksu arıtma tesisinin çıkışındaki kirlik ve 375 bacadaki hava emisyonlar çevrimiçi izleniyor.
2030 yılına kadar tüm binalar iklim dostu ve enerji verimli olacak.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Türkiye'nin OECD'nin çevre alanındaki tüm faaliyet ve girişimlerine yapıcı, üretken ve işbirliğine dayanan katkıları için teşekkür eden OECD Genel Sekreter Cormann, ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için kolaylaştırıcı girişimleri ve ara buluculuk rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkına teşekkürlerini iletti.