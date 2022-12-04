İLBANK Şanlıurfa’ya 3 milyar 550 milyon liralık yatırım desteği verdi

İLBANK'tan alınan bilgiye göre, İller Bankası içme suyundan atık suya, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, sokak sağlıklaştırmadan parke taşı onarımına kadar birçok alanda yaptığı projeleri halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İLBANK tarafından Şanlıurfa'da toplam maliyeti 2 milyar 21 milyon lira olan 48 proje tamamlanarak, açılışı yapıldı.

İLBANK'ın desteğiyle tamamlanan projeler şöyle:

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi spor kompleksi yapımı, GAP Vadisi 4. etap park yapımı, çevre düzenlemesi, sokak güzelleştirme ve cephe iyileştirme, yol, toplu taşıma kapasite artırılması, köprü ve katı atık transfer istasyonu yapımı, Şuski Genel Müdürlüğü içme suyu şebeke, kanalizasyon inşaatı, içme suyu şebekesi inşaatı yapımı, Akçakale Belediyesi kilitli parke taşı yapım işi, Birecik Belediyesi sokak güzelleştirme projesi, Bozova Belediyesi kent meydanı düzenlemesi, beton parke taşı ve beton bordür taşı yapım işi, Ceylanpınar Belediyesi kilit parke taşı döşeme işi, yeni hizmet binası bakım ve onarımı, kilitli parke taşı üretim tesisi bakım onarım işi, Eyyübiye Belediyesi beton parke, dolgu ve tesviye yapım işi, Süleymanşah gençlik merkezi yapımı, beton parke taşı bakım, onarım, yama ve sıfır döşeme yapım işi, Halfeti Belediyesi 28 adet taziye evi ve pazar yeri yapımı, Haliliye Belediyesinde mevcut parkların daha güvenli hale getirilmesi işi, park aydınlatma yapım işi, asfalt yol yapım işi, Harran Belediyesi Sur etrafı çevre düzenlemesi, kilitli parke taşı döşeme yapım işi ve muhtelif mahallelerde kullanılmak üzere kilitli parke taşı döşeme işi, Hilvan Belediyesi kilit beton parke taşı döşenmesi, stabilize malzeme temini ve serilmesi yapım işi, Karaköprü, Suruç ve Viranşehir Belediyesi beton kilitli parke taşı yapım işi."

Toplam tutarı 808 milyon lira olan 6 projenin inşaat çalışmalarına başlanan Şanlıurfa'da, 721 milyon lira değerinde 9 projenin yapımı ise devam ediyor.

Bunların da tamamlanmasıyla İLBANK'tan Şanlıurfa'ya 3 milyar 550 milyon liralık kaynak sağlanmış olacak.

Şanlıurfa'da, son 20 yılda İLBANK'ın finansman ve teknik desteğiyle toplam maliyeti 4,04 milyar lira olan 104 proje bitirildi.