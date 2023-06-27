İlk 5 ayda 226 ülkeye 1.222 farklı ürün ihraç edildi

TicaretBakanlığı, 2022'de 229 ülkeye 1.232, 2023'ün ilk 5 ayında ise 226 ülkeye 1.222 farklı ürünün ihraç edildiğini duyurdu. Bakanlık, toplam imalat sanayi ihracatında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payının, 2022'de yüzde 36.9'a, 2023 ocakmayıs döneminde ise yüzde 40.8'e taşındığını açıkladı. Açıklamada, 'Uzak Ülkeler Stratejisi' ile birlikte 2022'de 3 bin 89 kilometre olan ihracat menzilinin, dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometrenin üzerine çıkarılmasının planlandığı vurgulandı.Geçen yıl, Türkiye'den insansız hava taşıtları ve aksamları, katmanlı üretim için makineler gibi katma değeri yüksek ürünlerin de yer aldığı 1.232 farklı ürün ihraç edildiğini hatırlatan bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "İlk 5 ayda ihracatını gerçekleştirdiğimiz farklı ürün sayısı ise 1.222 olarak kayıtlara geçmiştir. Bakanlık olarak ürün çeşitliliğimizin yanı sıra katma değeri yüksek, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımız içindeki payını artırmak için de titizlikle çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, toplam imalat sanayi ihracatımızda orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı, 2022'de yüzde 36.9'a, 2023 ocak-mayıs döneminde ise yüzde 40.8'e taşınmıştır. Bakanlığımızın çalışmalarıyla birlikte ihracatçılarımız dünyada ayak basılmadık nokta bırakmamış, 2022 yılında Ceuta'dan Cocos Adaları'na, Falkland Adaları'ndan Kuzey Mariana Adaları'na kadar dünyanın en zor köşelerine dahi ulaşarak, toplamda 229 ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. İlk 5 aylık dönemde ise ihracat yapılan ülke sayısı 226'dır."TÜRKIYE'DE ocak-mayıs döneminde ihracat yapılmayan il kalmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "2022'de 4 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. 2022 yılı sonu itibarıyla ihracatçı firma sayımız ise 114 bini aşmış bulunmakta ve bu rakama ek ülkemizin kara lojistiğindeki gücünün bir göstergesi olarak 2022 yılı içerisinde kapı gruplarına göre Türkiye'den ihraç taşıma sayısı toplamda 2 milyonu aşmış durumdadır."