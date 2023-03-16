İlk evim heyecanı İstanbul’da

Cumhurıyettarihinin en büyük konut projesinde merakla beklenen İstanbul kuraları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile İlk Evim Projesi kapsamında İstanbul'da 50 bin konutun kurasının çekilmeye başlandığını bildirdi. 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesinin İstanbul Tuzla etabındaki 20 bin 920 konut için başlayan kura çekimi 29 Mart'a kadar sürecek. Tuzla'da yapılacak olan 20 bin 920 konut için şehit yakınlarına 381, engellilere bin 46, emeklilere 4 bin 184, gençlere 4 bin 184 ve diğer vatandaşlara 11 bin 125 kontenjan ayrıldı. Şehit yakınları kategorisine 381, engelli kategorisine 19 bin 839, emekli kategorisine 41 bin 24, genç kategorisine 202 bin 711 ve diğer vatandaşlar başvurusuna 211 bin 375 olmak üzere toplamda projeye 475 bin 330 kişi başvurdu. Tuzla Belediyesi tarafından kurulan alanda, noter huzurunda yapılan kura çekim töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, TOKİ'nin 20 yılda 1 milyon 780 bin konut ürettiğini hatırlatırken, CHP'yi de kentsel dönüşüm konusunda eleştirdi. Yazıcı, "Bazı muhalifler, belediye Meclis üyeleri, Mimar Mühendis Odaları, hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi her Kentsel Dönüşüm Projemize çelme takıyor. Kendilerini insafa, vicdana davet ediyorum. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önünden lütfen çekilsinler" dedi.Çocuğuyla birlikte kura çekimine gelen Yavuz Elmastaş, "Eşim başvurdu. Umutluyuz. Sağlamlık ve deprem açısından dayanıklı binalar" dedi. Salih Uysal da genç kategorisinde başvuru yaptığını belirterek, "Kendi evimin sahibi olmak istiyorum" diye konuştu. Mehmet Akbaş da heyecanlı olduğunu söyledi. Zeynep Telata kirada oturduklarını dile getirerek, "Devletimize, Cumhurbaşkanımıza, Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.