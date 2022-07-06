İlk görev yeri Akdeniz

Dünyada 7. Nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda devam ediyor. Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemiye ismi de yazıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün gemide incelemede bulunup bilgi aldı. Bakan Dönmez'e Vali Ali Hamza Pehlivan, TPO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Deniz Operasyonları Başkanı Cem Erdem eşlik etti.Abdülhamid Han sondaj gemisinde değerlendirmelerde bulunan Dönmez, geminin dünyada 7'nci nesil olarak adlandırılan beş gemiden biri olduğunu söyledi. Dönmez, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın son teknolojiye sahip olduğuna işaret ederek, "Mavi Vatan'da kendi deniz etki alanlarımızdaki sondaj faaliyetlerimizi 4 yıldır aralıksız devam ettiriyoruz. En büyük gücümüz filomuzun derin deniz sondaj gemileri. Önce Fatih, akabinde Yavuz ve en son Kanuni sondaj gemisi filomuza katılmıştı" diye konuştu.Türkiye'nin enerji filosunun büyük kısmının Karadeniz'de faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Dönmez, "Hedefleri gerçekleştirmek için filonuzu, insan kaynağınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Son gemimizi de artık ilk görev yerine hazırlama çalışmalarımızın sonuna yaklaştık" ifadelerini kullandı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han gemisinin kolaylaştırıcı bir teknolojiye sahip olduğuna dikkati çekerek, "Gemimiz ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek. İlk görev yeri için 5-6 alternatif görüşülüyor. Bir ay daha sabredeceğiz inşallah. Görev yeri büyük olasılıkla Akdeniz olur" dedi. Abdülhamid Han gemisinin 7 Mart'ta Güney Kore'den yola çıktığını ve 19 Mayıs'ta Taşucu limanına demirlediğini hatırlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "9 katlı olan ve bir helikopter pisti de bulunan gemimizin uzunluğu 239 metre, 42 metre genişliğinde, 112 kule yüksekliği, 62 bin groston ağırlığında... Bu gemi 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemide yaklaşık 200 kişilik mürettebatı barındırabilecek yaşam ve çalışma mekânları mevcut."KARADENİZ'DEKİ 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek "Castorone" adlı gemi de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaştı. Bakan Fatih Dönmez, "Castorone gemisi denizin derin taraflarında boru serim işini yapacak. Muhtemelen bayram günlerinde ilk faaliyetlerine başlamış olacak" diye konuştu. Keşfedilen doğal gazın gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulması hedeflenirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekipleri de bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak sığ kısımlarda başlayan boru serim işleminde derin denizdeki aşamaya geçiliyor.