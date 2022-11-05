İlk kez yurt dışında sergilendi! Dünyada yankı uyandırdı: ABD’nin aracına fark attı

ZAHA'YI GÖRDÜKLERİNDE ÇOK HIZLI ŞEKİLDE TEDARİK ETMEK İSTEDİLER

"Geçtiğimiz mayıs ayında Endonezya Deniz Piyade Komutanı Türkiye'yi ziyaret etti ve aracımızı inceleme fırsatı buldu. Aynı zamanda deniz testlerini icra ettik kendisiyle. Kendileri geldiklerinde aracı çok beğendiklerini ifade ettiler. Bu aracın benzeri kabiliyetlere sahip ABD'li bir çözüm var ancak aracımız bu araçtan çok daha üstün özelliklere sahip. Endonezya ordusu hali hazırda bahsettiğim araçlara sahip ve orada yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle ZAHA'yı gördüklerinde çok memnun oldular ve bu aracı çok hızlı şekilde tedarik etme isteklerini ifade ettiler. Bu doğrultuda fuara aracımızı getirerek hem onlara tekrar görme fırsatı sağladık hem de detayları görüşebilecek bir ortam yaratmış olduk. Umudumuz kısa sürede sözleşmeye dönüştürmek yönünde."