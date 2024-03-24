İlk uydu 8 Temmuz’da uzaya gönderilecek

Türkiye savunma sanayinde başlatmış olduğu güçlü sıçramayı her geçen gün yeni hamlelerle bir adım ileriye taşıyor. Bu konuda son müjde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. Kacır, Türksat ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) işbirliğiyle ülkeye kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) yaptığı açıklamada Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A'yı 8 Temmuz haftasında uzaya göndermeye hazırlandıklarını açıkladı.Geliştirme ve test süreçleri tümüyle USET yerleşkesinde gerçekleştirilen uydunun proje boyunca 396 çevresel ve fonksiyonel test tamamlandığını paylaşan Kacır, "Bu andan itibaren nakliye faaliyetleri gerçekleştirilecek. Türkiye'nin uzay teknolojilerinde 40 yıllık rüyası gerçekleşiyor. Fırlatma sonrası yörüngeye yerleşme aşamasında ilk kez yine ekiplerimiz, kendi imkânlarımızla gerçekleştirecek. Bu da Türkiye'nin Ay Projesi için yeni bir deneyim daha kazanmasına vesile olacak. Bu süreçte 24 çeşit ekipman yerlileştirildi ve gördüğümüz uçuş modelinde 84 farklı yerli ekipman var" dedi.Haberleşme uyduları tarafında bugüne dek Türksat'ın sekiz farklı uydudan istifade ettiğini vurgulayan Kacır, bunların beşini kullanmaya devam ettiklerini söyledi.Kacır, ilk milli haberleşme uydusunun Türksat 6A projesi olduğunun altını çizerek, bu projenin de tamamlandığını aktardı.Uydunun bütün kritik alt sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirildiğini bildiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fırlatma öncesi fırlatma kampanyası dediğimiz yaklaşık dört haftalık periyotta, fırlatmayı gerçekleştireceğimiz SpaceX ekipleriyle bizim ekiplerimiz, birlikte çalışmaları tamamlayacak. Bu fırlatmada bir ilki daha yaşayacağız. Fırlatma sonrası yörüngeye yerleşme aşamasında ilk kez yine ekiplerimiz, kendi imkânlarımızla gerçekleştirecek. Bu da Türkiye'nin, Ay Projesi için yeni bir deneyim daha kazanmasına vesile olacak. Uydumuzu kendi ekiplerimizin çalışmalarıyla görev yapacağı yörüngeye transfer etme deneyimini bu fırlatmayla beraber elde etmiş olacağız."Kacır,Türkiye'nin uzay bilim ve teknolojisi alanında, tıpkı savunma sanayisinde olduğu gibi, süreç boyunca millileşme ve yerlileşme hamlesine devam edeceğini dile getirdi. Bütün bu projelerin kendilerini bir sonraki projeler için cesaretlendirdiğini ve yenileri için deneyim kazanmalarına vesile olduğunu vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu: "Bu projede TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, CTech ekipleri bir arada çalıştı. Dönem dönem 400'e yakın arkadaşımızın ortak çalışma yürüttüğü bir proje oldu. Bu da bizim için ayrı bir iftihar kaynağı. Bütün bu müesseselerimiz, şirketler bu alanda küresel bir deneyim kazanmış oldu. Elde ettiğimiz kabiliyet, bizi dünyada haberleşme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilen ülkelerden biri haline getirdi. İddiamızı yeni projelerle sürdüreceğiz."Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A'nın, 4 tonun üzerinde ağırlığıyla, daha önce yerli olarak geliştirilen 600 kilogramlık görüntüleme uydularıyla karşılaştırıldığında çok daha büyük ve sofistike bir ürün olduğunu kaydetti. Kacır, Türksat'ın haberleşme uydularında k 118 ülkede 3 milyarlık bir nüfusa erişme imkânının olduğunu vurguladı. Endonezya, Malezya ve Hindistan'ı kapsayan haberleşme imkânını da Türksat 6A ile elde edeceklerini belirten Kacır, "Böylelikle 3 milyarlık dünya nüfusuna 1,5 milyar daha ilave edilecek ve Türkiye'nin haberleşme uyduları dünya nüfusunun yarıdan fazlasının yani 4,5 milyarlık nüfusun kullanımına erişmiş olacak" dedi.