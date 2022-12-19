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Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:25 Son Güncelleme: 19.12.2022 09:25

İller Bankası 400 sözleşmeli personel alacak

İller Bankası sözlü sınav sonucuna göre merkez ve yurt içi hizmet birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere mühendis, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, tekniker, yönetim personeli ve büro personel kadrolarına 400 personel alımı gerçekleştirecek.

AA
İller Bankası 400 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'deki ilana göre, başvurular 19 Aralık ile 3 Ocak tarihleri arasında "www.ilbank.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Genel müdürlük ve yurt içi hizmet birimlerine atanan personel 6 yıl hiçbir şekilde başka bir birime tayin isteyemeyecek. Tekniker pozisyonunda istihdam edilecek personel, proje süresince şantiyelerde görevlendirilebilecek.

Ankara'da yapılacak sözlü sınavın adresi ve tarihi ileri bir tarihte ilan edilecek. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere kurumun internet sitesinden ulaşılabilecek.

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İller Bankası 400 sözleşmeli personel alacak
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