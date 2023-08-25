İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Ağustos ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nı açıkladı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 75,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 76,1 seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1734 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.