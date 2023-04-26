İmar Yönetmeliği değişiyor: 4 katı geçemeyecek

Asrındeprem felaketinin ardından yapı güvenliği konusunda bir dizi önlem geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde düzenleme hazırlığında. Edinilen bilgilere göre, binalara yapılan çıkmalardan, alt katlardaki dükkanlara, inşaat mühendislerinin yetkilerinden kamu binası projelerine kadar birçok başlıkta ek tedbirler getirelecek. Düzenleme, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden gündeme gelen 'yumuşak kat' ve 'bitişik nizam yapılaşma' konusuna da önlem getirecek. İşte o adımlar...Hazırlanan taslağa göre içerisinde konut bulunan ve zemin artı 4 kat ve üzeri olan binalarda kapalı çıkma yapılamayacak. Kapalı çıkma yapılamaması nedeniyle emsal haklarının kullanılamaması halinde; ön bahçe mesafesi 5 metre ve üzeri olan parsellerde, emsal ve taban alanı içerisinde kalmak ve yola 4 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçeye 1 metre taşmaya müsaade edilecek. Bitişik nizam parsellerde yapıların bitişik olan parsel sınırına 15 santimetreden fazla yaklaşamayacak.İçinde konut bulunan binaların zemin katlarında, zayıf kat etkisi oluşturan yüksek ticari fonksiyonlara ilişkin yeni kurallar getirilmesi planlanıyor. Buna göre; ticari zemin kat yüksekliği 4.50 metreyi geçmeyecek. Yapının tasarımında Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde verilen A14 ve A15 tipi taşıyıcı sistemler kullanılacak. Kısa kolon oluşturulmaması, asma kat yapılamaması, binada kapalı çıkma yapılmaması şartlarının tamamının sağlanması zorunlu olacak.Bu binaların arasında; 2 kata kadar olan binalar için 3 santimetre, üzerindeki her kat için 1 santimetre olmak üzere derz boşluğu bırakılması zorunlu olacak.Yeni mezun inşaat mühendisinin hazırlayabileceği statik projeler zemin artı 4 kata kadar sınırlandırılacak. Zemin artı 4 kat ila 8 kat arası statik projeleri hazırlamak için en az 3 yıl, 8 kat üzeri projeler için ilave olarak en az 5 yıl tecrübe ile yapı veya deprem mühendisliği ana bilim dalında yüksek lisans şartları aranacak.