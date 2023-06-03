İMECE-2 ve 3 geliyor

TÜBİTAKBaşkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bir buçuk ay önce uzaya gönderdiğimiz İMECE uydumuzun ardından İMECE-2 ve İMECE-3 uydumuz için de planlama içindeyiz. Bu uydularımızın görüntü derinliği 50 santimetreden de aşağı olacak" dedi. Uydunun 99 santimetre görüntü derinliğine sahip olduğunu hatırlatan Mandal, "Buna rağmen elimize ulaşan netlik adeta 50 santimetre kalitesinde" diye konuştu. İMECE uydusundan daha fazla yararlanmak için Şili ve Norveç'te istasyon kiraladıklarını duyuran Mandal, "Uydumuzla günde 18 kez haberleşiyoruz. Günde 4 kez Türkiye üzerinden geçiyor ve biz bu esnada fotoğraflarımızı alma imkânına erişiyoruz. İlk defa bu kadar alt bileşeni yerli ve milli olan bir uydumuz uzaya gönderildi. Uydumuza istediğimiz an talimat verip istediğimiz yerin fotoğrafını manuel olarak çekebiliyoruz" bilgisini paylaştı.Uzayda çekilen fotoğrafların daha hızlı istasyonlarına ulaşması için iki uyduya daha ihtiyaç duyulduğunu belirten Mandal, "Dost ve müttefik ülkelerden biri için yerli ve milli elektro-optik kamera üretiyoruz. İhalesi alındı. Bunun görüntü derinliği 50 santimetre. İMECE-2 ve İMECE-3'te de bu özelliğe yer vereceğiz" dedi.