IMF, ABD’nin büyüme tahminini düşürdü

Kovid-19 krizi sırasında ABD'de sağlanan benzeri görülmemiş mali ve parasal desteğin olumlu etkilerine işaret eden Georgieva, bunların olumlu sonuçlarının küresel ekonomideki toparlanmayı da desteklediğine dikkati çekti.

Georgieva, "Ancak hızlı toparlanmanın istenmeyen yan etkileri oldu. En önemlisi, ücret ve fiyat enflasyonunda önemli bir hızlanma oldu. Bu baskılar artık geniş tabanlı ve enerji ile gıda fiyatlarındaki artışların çok ötesine geçiyor." dedi.

"FED'İN İŞARET ETTİĞİ POLİTİKA FAİZİ SEYRİNİN DOĞRU POLİTİKA OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Georgieva, enflasyonla mücadelenin ABD yönetiminin birinci önceliği olduğunu belirterek, Yellen ve Powell ile yaptığı görüşmelerin enflasyonu düşürme taahhütleri konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmadığını aktardı.

Enflasyona karşı Fed'in çok daha sıkı bir politika duruşu izleme niyetinin sinyalini vererek tepki verdiğini anımsatan Georgieva, "Fed'in işaret ettiği politika faizi seyrinin, federal fon oranını hızla yüzde 3,5 ila 4'e çıkarmanın, enflasyonu düşürmek için doğru politika olduğuna inanıyoruz." dedi. Georgieva, Fed'in bilançosunu küçültme kararını da desteklediklerini kaydetti.

Fed Başkanı Georgieva, "Fed'in enflasyonu düşürmede etkili olacağından, verilere bağlı kalacağından ve koşullar değiştikçe politikanın nereye gideceğini açıkça bildireceğinden eminiz. Bu sadece ABD için değil, dünya ekonomisi için de önemli." diye konuştu.