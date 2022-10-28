IMF Avrupa ekonomisi için korkutan senaryoyu açıkladı: Daha kötü geçecek

Oduncular hırsızlık olayları arttığı için stoklarına alarm takıyor ve GPS cihazları ile takip ediyor.



Yakacak oduna artan talep sadece Moldova gibi daha fakir ülkelerle sınırlı değil, kıtanın zengin ülkeleri olan Almanya, İngiltere, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde de talebin arttığı ve fiyatların yükseldiği görülüyor.