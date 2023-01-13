IMF Başkanı Georgieva: Dipten çıktığımızı düşünüyoruz

IMF BAŞKANI ABD'NİN BU YIL RESESYONDAN KAÇINABİLECEĞİ KONUSUNDA İYİMSER

Dünyayı hangi krizin beklediğini tahmin etmenin imkansız olduğunu belirten Georgieva, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sonucunu tahmin etmenin özellikle zor olduğunu ve iş gücü piyasalarının artan faiz oranları karşısında ne kadar dirençli kalmaya devam edebileceğinin de belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Georgieva, Çin'de Kovid-19 salgınıyla ilgili kısıtlamaların hafifletilmeye devam edilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının kötüleşmemesi halinde dünya genelinde bir resesyonun önlenebileceğini belirterek, ABD ekonomisinin de bu yıl resesyondan kaçınabileceğine dair artan kanıtlar olduğunu, bir resesyon meydana gelse dahi bunun muhtemelen hafif olacağını ifade etti.

IMF Başkanı Georgieva, ABD'de iş gücü piyasalarının dirençli olduğunu ve enflasyonla mücadele için faiz oranlarındaki artışlara rağmen tüketici talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini kaydetti.