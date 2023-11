İngiliz turist kışın Antalya’ya akacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen World Travel Market (WTM) Fuarı'na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026'da İngiltere'den 5 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini belirterek, "İngiliz turist operatörleri bu kış uçuşları devam ettirme kararı aldı. Normalde ara veriyorlardı ama şimdi etmiyorlar. Bu, Antalya'nın kışın da İngiliz turist alacağını gösteriyor" dedi. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Ersoy, İngiltere'de yapılan İstanbul tanıtımlarının da sonuç verdiğini belirterek, "Kampanyalarımız devam ediyor. Sadece Antalya veya Ege sahilleri için gelmiyorlar. İstanbul'da şehir turizmi arttı. Anadolu'ya kültürel ziyaretlere gelmeye başladılar" açıklamasını yaptı. Ürün ve destinasyon çeşitliliğine gittiklerini söyleyen Ersoy, "İrlanda'ya da odaklandık. Hava trafiğini artırıyoruz" dedi.2017 sonunda turistlerin kişi başı günlük harcamasının 67 dolar olduğunu, bu yıl rakamın 100 dolar bandına geldiğini anlatan Ersoy, şöyle konuştu: "2028'de 130 dolar kişi başı gecelik harcama limitine doğru ilerliyoruz. Bu durum pazarın uygunluğu ve piyasadaki gelişmelerle de alakalı. Daha önce yolcu almadığımız pazarlardan yolcu alma hedefimiz var. 200 ülkede tanıtım yapıyoruz."ÖREN yerlerine ziyaretçi sayısının da yüzde 47 arttığını vurgulayan Bakan Ersoy, "Demek ki, biz ortaya çıkardıkça turist ilgisi de artıyor. Önceliği Side gibi şehir merkezine yakın yerlere verdik. Efes'e çok büyük ilgi var. Her bölge için ayrı ayrı çalışıyoruz. 2024'e çok büyük bir bütçeyle giriyoruz, büyük bir lansman yapacağız. Eskiden sadece kazı yapıyorduk, şimdi ise hem kurtarma ve keşif kazıları yapıyoruz. Sonra buluntuları ayağa kaldırıp restorasyona çeviriyoruz. Bunların koruma altına alınması gerekiyor. Ciddi tanıtım yapıyoruz. Son 60 yılda yaptığımız kazıyı, gelecek 4 yılda yapacağız. Geçen sene 730 noktada kazı yaptık. Bu sene 650'yi geçtik" diye konuştu.: Fuar için geldiğimiz İngiltere potansiyel 3 ana pazarımızdan biri. Fuarın ilk günü oldukça yoğun talep oldu. Hatta geçen yılın çok üzerinde satış yapıldı. Erken rezervasyon önemi de başladı. Bu misafirler için de avantaj. Daha uygun fiyatla hizmet alabiliyorlar. Toplam rezervasyon bedelinin yüzde 1'ni ödeyerek koşulsuz iptal sigortası yaptırıp, 72 saat öncesine kadar iptal edebiliyorlar. Bu da yaz sezonunu 7-8 aya yayılmasını sağlıyor.. 2023 başlangıcında ciddi planlar ve beklentilerimiz vardı. Özellikle Rus pazarının istenen seviyede gelmemesiyle, Türk misafir alternatif olarak değerlendirildi. Bu Rusya'nın açığını belli oranda doldurdu. Artık lokal pazarın vazgeçilmez olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla amacımız her türlü desteği gerçekleştirerek iyi rakamlara ulaşmak. 2024'te Rus pazarında artış bekleniyor. Ortadoğu misafirini etkileyecek bir savaş var.Tüm olumsuzluklara rağmen 2023'ü başarıyla atlattık. 2024 yılı ise bizim için 3. çeyrek itibarıyla başladı. İlk rezervasyonu yaptıran ülke İngiltere'dir. Antalya'ya geçen sene ilk defa 1 milyon İngiliz misafir geldi. Bu sene 1.5 milyonu görecek. Bir sonraki yıl ise 1.750-800 milyonu görmeyi planlıyoruz. Almanya pazarı da olumlu. Polonya'dan ilk defa bu sene Antalya'ya 1 milyon turist geldi. İç pazar da ilk kez erken rezervasyona reaksiyon gösteriyor.Bütçe olarak yüzde 25 bir kayıpla 2023'ü toparladık. 2024'te nitelikli otellerin artması, nitelikli turistin gelmesi bekleniyor. Türk turizmi her sene yüzde 10 artışla devam ediyor. İngiltere pazarında da yurtdışında da aynı şekilde. 2024'ün turizm açısından iyi geçeceğini düşünüyorum. O algı artık kırıldı. 2024'te deprem yarlarını daha iyi saracağız. İngiltere pazarı artacak, Ruslar da geri dönmeye başladı.SABAH Gazetesi, WTM Londra Turizm Fuarı'na özel "Sabah Travel Türkiye" gazetesi hazırladı. Gazetede, Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarına yer verildi. Özellikle İngiliz turistlerin ilgi gösterdiği Antalya, Ege ve Akdeniz kıyıları başta olmak üzere İstanbul ve diğer turizm merkezleri mercek altına alındı. Fuarda dağıtılan gazete ilgi gördü.