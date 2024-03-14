İngiltere ile STA müzakereleri başlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İngiltere'de İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch ile bir araya gelerek, Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesine ilişkin müzakerelere başlandığını açıkladı. Müzakerelerin her iki tarafın da ilişkileri güçlendirme konusundaki güçlü kararlılığını gösteren bir kilometre taşı olduğunu belirten Bolat, "2021'den bu yana yürürlükteki mevcut STA'mız, Brexit öncesinde var olan Gümrük Birliği kapsamındaki imtiyazları koruyarak, geçtiğimiz yıl yaklaşık 19 milyar dolara ulaşan ikili mal ticaretimize katkı sağladı" dedi. STA güncelleme müzakereleri neticesinde, anlaşmanın hizmet ticareti, yatırımlar ve ilave tarım tavizleri gibi alanları içerecek şekilde genişletilmesi, ayrıca yatay kurallar bakımdan kapsamlı hükümler içermesi hedefleniyor. Böylece Türkiye ve Birleşik Krallık'ın modern ekonomilerine hitap eden ve 21. yüzyıla uygun, güncel bir anlaşma modeline yönelik çalışma fırsatı oluşturulması planlanıyor. Güncelleme müzakerelerinin ilk turu 10 Haziran haftasında Londra'da gerçekleşecek.