Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İngiltere ile STA müzakereleri başlıyor
Giriş Tarihi: 15.3.2024

İngiltere ile STA müzakereleri başlıyor

İngiltere ile STA müzakereleri başlıyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İngiltere'de İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch ile bir araya gelerek, Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesine ilişkin müzakerelere başlandığını açıkladı. Müzakerelerin her iki tarafın da ilişkileri güçlendirme konusundaki güçlü kararlılığını gösteren bir kilometre taşı olduğunu belirten Bolat, "2021'den bu yana yürürlükteki mevcut STA'mız, Brexit öncesinde var olan Gümrük Birliği kapsamındaki imtiyazları koruyarak, geçtiğimiz yıl yaklaşık 19 milyar dolara ulaşan ikili mal ticaretimize katkı sağladı" dedi. STA güncelleme müzakereleri neticesinde, anlaşmanın hizmet ticareti, yatırımlar ve ilave tarım tavizleri gibi alanları içerecek şekilde genişletilmesi, ayrıca yatay kurallar bakımdan kapsamlı hükümler içermesi hedefleniyor. Böylece Türkiye ve Birleşik Krallık'ın modern ekonomilerine hitap eden ve 21. yüzyıla uygun, güncel bir anlaşma modeline yönelik çalışma fırsatı oluşturulması planlanıyor. Güncelleme müzakerelerinin ilk turu 10 Haziran haftasında Londra'da gerçekleşecek.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere ile STA müzakereleri başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA