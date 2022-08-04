İngiltere Merkez Bankası Başkanı’ndan FLAŞ sözler: Resesyona giriyoruz

BoE, faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini beklentilere paralel 50 baz puan artırarak yüzde 1,75'e çıkardı. Bu artış 1995 yılından bu yana en sert faiz artışı olarak dikkat çekti.
ENFLASYON BEKLENTİSİ DE YÜKSELDİ
Karar 1'e karşı 8 oyla alınırken, İngiltere Merkez Bankası enflasyon beklentilerini yükseltti. Buna göre banka, tüketici fiyatlarının dördüncü çeyrekte yüzde 13,2 ile zirve yapmasını bekliyor.
BOE BAŞKANI: RESESYONA GİRİYORUZ
Karar sonrası açıklamalarda bulunan BoE Başkanı Andrew Bailey, "Yakın vadeli enflasyonist baskılar ciddi derecede yoğunlaştı. Enerji fiyatlarında artış, reel ücretlerde düşüşü şiddetlendirdi, görünümde başka bir büyük bozulmaya neden oldu. İngiltere'nin bu yıl sonunda resesyona girmesini bekliyoruz.
"EYLÜL TOPLANTISINDA TÜM SEÇENEKLER MASADA"
İstihdam piyasası talebin düşmesine yanıt olarak yavaş gevşeyebilir. Şimdi daha fazla politika sıkıştırması, sonra daha fazla uzatılan ve maliyetli sıkı döngü riskini azaltır. Eylül toplantısında ve sonrasında tüm seçenekler masada. BoE'nin fiyat istikrarı için çok net görevi var.
Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin sonuçlarının ciddi ekonomik etkileri var. Enflasyonu hedefe getirmezsek durumu kötü olanlar için daha da fena olacak" dedi.
Bailey, İngiltere'de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 13'ün üzerine çıkarak zirve yapmasının beklendiğini, gelecek yılın büyük bir kısmında da "çok yüksek" seviyelerde seyretmeye devam etmesinin öngörüldüğünü kaydetti.
İNGİLTERE'DE ENFLASYON 40 YILIN REKORUNU KIRDI
İngiliz Ulusal İstatistik (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay yıllık bazda yüzde 9,4 olarak gerçekleşti.
Son 40 yılın en yüksek seviyesinde seyreden enflasyon, mayısta yüzde 9,1 olmuştu.
Verilere göre, TÜFE haziranda aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti.
ONS açıklamasında, enflasyondaki artışa, hızla yükselen enerji fiyatlarının neden olduğu belirtildi.