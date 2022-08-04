İngiltere Merkez Bankası Başkanı’ndan FLAŞ sözler: Resesyona giriyoruz

"EYLÜL TOPLANTISINDA TÜM SEÇENEKLER MASADA"

İstihdam piyasası talebin düşmesine yanıt olarak yavaş gevşeyebilir. Şimdi daha fazla politika sıkıştırması, sonra daha fazla uzatılan ve maliyetli sıkı döngü riskini azaltır. Eylül toplantısında ve sonrasında tüm seçenekler masada. BoE'nin fiyat istikrarı için çok net görevi var.

Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin sonuçlarının ciddi ekonomik etkileri var. Enflasyonu hedefe getirmezsek durumu kötü olanlar için daha da fena olacak" dedi.

Bailey, İngiltere'de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 13'ün üzerine çıkarak zirve yapmasının beklendiğini, gelecek yılın büyük bir kısmında da "çok yüksek" seviyelerde seyretmeye devam etmesinin öngörüldüğünü kaydetti.