İngiltere-Türkiye STA için yenileme teklifi

britanya'nın Türkiye'deki en büyük yatırımcılarından biri Vodafone Grubu'nun Newbury'deki merkezini ziyaret eden İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Nigel Huddleston, iki ülke arasında 1990'lı yıllardan bu yana yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasının (STA) yenilenmesi önerisini dile getirdi. Huddleston, Britanya ile Türkiye arasında yeni ve modernize edilmiş serbest ticaret anlaşması imzalanmasını önerdi.Ziyaretindeki yeni ticaret anlaşmasından söz eden Huddleston, "Ticaret anlaşmalarının nihai amacı, işletmelere fırsatlar sunmak, ekonomileri büyütmek ve istihdamı desteklemektir. Bu nedenle işletmelerin bize bu anlaşmalardan neler beklediklerini söylemesi büyük önem taşıyor" dedi.Huddleston, sözlerine şöyle devam etti: "Harika bir stratejik ortak olan Türkiye'yle ticari ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. İşbirliğimiz, sadece geçtiğimiz bir yılda yüzde 30'dan fazla büyüme kaydetti. STA'yı geliştirmeye başlamanın, büyüme fırsatlarının önünü açmanın ve İngiliz işletmelerinin yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip bu pazara daha iyi erişmesini sağlamanın heyecanını yaşıyorum."Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO'su ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Britanya Ülke Temsilcisi Serpil Timuray ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Uzun vadeli hedefleriyle Türkiye'deki faaliyetlerini sürdüren Vodafone, son 15 yılda ülkenin dijitalleşmesine ve ekonomik ilerlemesine önemli katkılar sunan lider bir yatırımcı konumundadır. Yeni bir ticaret anlaşması, hem Vodafone hem de Türkiye'ye yatırım yapan diğer şirketler için daha büyük fırsatlar yaratacaktır ve Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır."İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022 yılında 23.5 milyar sterline (Yaklaşık 822 milyar lira) ulaşmasıyla Türkiye, Birleşik Krallık'ın en büyük 20 ticaret ortağı arasında yerini aldı. Aralarında Vodafone gibi tanınmış markaların da bulunduğu, Birleşik Krallık'ta KDV ödeyen yaklaşık 7 bin 500 işletme Türkiye'ye mal ihracatı yapıyor.