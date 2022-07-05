İngiltere’nin dünyada finansman sağladığı en büyük GES yatırımı Kalyon Karapınar oldu

Yerli ve yabancı finans kurumlarından sağlanan 812 milyon dolarlık finansman ile toplamda 1 milyar dolar yatırım bedeli bulunan Türkiye'nin teknolojisi yerli ilk güneş enerjisi santrali Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), bu yılın sonunda 1350 MW panel kurulu gücü ile tam kapasitesine erişecek.

Kurulu güçte Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise sayılı güneş santralleri arasında bulunan Kalyon Karapınar GES; 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacı karşılamasının yanı sıra Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azalmasına da önemli bir katkı sağlıyor. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin en önemli oyuncularından biri olan Kalyon Enerji'nin Konya'da kurmuş olduğu Karapınar GES, Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali olmakla birlikte, işletmeye alınmış olan 900 MW panel kurulu gücü ile Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali unvanına da sahip oldu.

Karapınar GES'in 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansmanın imza töreni geçtiğimiz aylarda İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına önemli ölçüde katkı sunmakta olan Karapınar GES, 5 Temmuz Salı günü önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma santrali ziyaret ederken, Sharma'ya Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu eşlik etti.