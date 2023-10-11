İnşaat maliyet endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2023 inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,62, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,82, işçilik endeksi yüzde 1,92 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,18, işçilik endeksi yüzde 113,27 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,48 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,61 arttı.