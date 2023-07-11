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Giriş Tarihi: 11.7.2023 10:23 Son Güncelleme: 11.7.2023 10:24

Mayıs ayı inşaat maliyet endeksi açıklandı

İnşaat maliyet endeksi, Mayıs ayında yıllık yüzde 47,95, aylık yüzde 0,54 arttı.

İHA
Mayıs ayı inşaat maliyet endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göred, inşaat maliyet endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,95 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,28, işçilik endeksi yüzde 1,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,55, işçilik endeksi yüzde 104,83 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 49,97, AYLIK YÜZDE 0,77 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,60, işçilik endeksi yüzde 1,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,38, işçilik endeksi yüzde 105,27 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 41,50 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0,22 AZALDI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,22 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,78 azaldı, işçilik endeksi yüzde 1,42 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,93, işçilik endeksi yüzde 103,18 arttı.

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Mayıs ayı inşaat maliyet endeksi açıklandı
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