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Giriş Tarihi: 11.4.2023 11:14

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 72,37 arttı

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 72,37, aylık yüzde 2,08 arttı.

İHA
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 72,37 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,37 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,20 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 62,52, işçilik endeksi yüzde 103,99 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 73,73, AYLIK YÜZDE 2,43 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,02 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,32 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,88, işçilik endeksi yüzde 104,10 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 67,94, AYLIK YÜZDE 0,94 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,54 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,74 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,24, işçilik endeksi yüzde 103,59 arttı.

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İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 72,37 arttı
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