İnşaat maliyetlerinde rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı haziran ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,87 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,16, işçilik endeksi yüzde 0,72 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,59, işçilik endeksi yüzde 45,67 arttı.