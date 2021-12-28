Döviz kurundaki düşüşün ardından beklenen indirim haberleri gelmeye başladı: İnşaat malzemelerinde aşağı yönlü seyir...

Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, inşaatın önemli girdilerinden biri olan plastik doğrama sektöründe faaliyet gösteren Adopen'in bayilerine yolladığı son 3 listesini geri çekerek yaklaşık yüzde 30 indirime gittiğini söyledi. İsmail Kahraman, "Sektörüm adına Adopen yönetimine teşekkür ediyorum. Tüm paydaşlardan aynı hassasiyet ile fiyatlarını revize etmesini bekliyoruz. Ekonominin ve sektörün istikrarı için üzerine düşeni yapan Adopen gibi firmaları ve fahiş fiyatlara devam eden üreticileri birbirinden ayıracağız. Aşırı artışlarla maliyet hesabı yapmakta zorlanan müteahhitler projelerini rölantiye almışken maliyetlerin düşmesiyle hareketlenecektir. Projeler yeniden başlayacak ve konut fiyatlarına da hızlı bir şekilde yansıyacaktır" diye konuştu.

HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI



Sektörün yaşadığı sıkıntının en önemli sebebinin maliyetler olduğunu vurgulayan Kahraman, "Şu anki maliyetlerle arsa payı yüzde 50 dahil olmak üzere metrekare maliyeti yaklaşık 10 bin TL civarında. 100 m2 bir dairenin maliyeti 1 milyon TL demek. Vatandaşlarımız nasıl konut alacak ? Yüzde 60-70 arası riskli yapı stoğumuzu nasıl yenileyeceğiz ? Vatandaşlarımız bu şartlarda riskli binalarını nasıl dönüştürecek ? Burada en önemli sorun maliyetlerdir. İnşaat malzemeleri üreticileri artan ihracat nedeniyle iç piyasaya fahiş fiyatlar ile malzeme satmaktan vazgeçmelidir. Riskli yapı stoğumuzu ivedi olarak dönüştürmemiz gerekiyor. Deprem olmadan önce depreme hazır olmalıyız. Kentsel dönüşümde altyapı sorunları bir bir çözülürken maliyetler nedeniyle projelerin beklemesinin ekonomiye ve istihdama olumsuz yansımaları olacaktır. Hepimiz aynı gemideyiz, bacalı sanayi üretime devam ederken bacasız sanayi olan inşaat sektöründe de çarklar dönmelidir. Gayrimenkul ülkemizde aynı zamanda ciddi bir yatırım aracıdır ve böyle olmayı uzun yıllar sürdürecektir. Gayrimenkul döviz ve faiz karşısında yatırımcısına daha çok kazandırmaya devam edecektir. Müteahhitler de elini taşın altına koyarak karlılığını düşürmelidir, düşürmeye de hazırdır" ifadelerini kullandı.

CAM SEKTÖRÜNE ÇAĞRI



MÜFED Başkanı İsmail Kahraman, konut maliyetlerini artıran önemli bir kalemin de cam olduğunu belirterek fiyatların bu sektörde de revize edilmesi çağrısında bulundu. Kahraman şöyle devam etti: "Yeni projelerin neredeyse tamamında cam cephe, konfor cam ve ısı camlar kullanılıyor. Projelerin olmazsa olmazı haline gelen cam son dönemlerde aşırı artışlar nedeniyle inşaat maliyetlerini olumsuz etkileyen malzemelerin başında geliyor. Sektör olarak ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Şişecam'dan fiyatları revize ederek ülke ekonomisine ve sektöre katkılarının artarak devam etmesini bekliyoruz" dedi.