Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İnşaatlarda yeşil beton dönemi
Giriş Tarihi: 17.3.2024

İnşaatlarda yeşil beton dönemi

İnşaatlarda yeşil beton dönemi
2025'ten itibaren kamu ihale sözleşmelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil çimento kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla diğer çimento türlerine sınırlama getirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, çevresel sürdürülebilirlik ve teknik üstünlükleriyle öne çıkan yeşil çimento kullanımını teşvik etmek amacıyla 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2029 tarihleri arasında kamu yapım işi sözleşmeleri ve çimento içerikli mal alımı ihalelerinde çimentoda klinker oranı en fazla 0.80 olarak, 1 Ocak 2030'dan itibaren kamu yapım işi sözleşmeleri ve çimento içerikli mal alımı ihalelerinde kullanılacak çimentoda klinker oranı en fazla 0.75 olarak sınırlandırıldı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İnşaatlarda yeşil beton dönemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA