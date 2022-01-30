



VERİLEN TAAHÜTÜN EN AZ 75'İ KARŞILANMAK ZORUNDA



Onur Kızılçay'ın avukatı Emre Akman, internet sağlayıcısı vatandaşa vaat ettiği unsurları yerine getirmiyorsa, müşterinin bu durumu kanıtlayarak Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurması gerektiğini belirtti. Akman, "Tüketici Kamu Heyeti kararına ilişkin bir icra takibi vardı. Bununla alakalı firma bize bir iptal davası açtı. Bu icra takibinin durdurulması için. Çünkü kendilerinin bize söylediği cayma bedelinin yansıtılabileceği, sözleşmede taahhüt edilen hızın örnek veriyorum 16 megabit değil de 16 megabite kadar olduğu söylenerek, aslında kullanıcıyı aldattıklarını ikrar etmiş oldular. Bizim davamız sonuçlandı. Örneğin 16 megabit bir internet alıyorsun, bunun en az yüzde 75'ini internet sağlayıcı vermek zorunda. Eğer veremiyorsa bizim bu gerekçeli kararımızda olduğu gibi, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı internet sağlayıcısını hiçbir cayma bedeli ödemeksizin iptal ettirebilecekler. Bunun geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayımlanmış olması artık bu durumun kanunileşmiş olduğunu gösterir" dedi.