Irak ile Türkiye’den kuraklıkla mücadelede ortaklık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde iki ülke arasında tarım ve ormancılık alanında bir eylem planı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Irak Tarım Bakanı Dr. Abbas Jabr El Ali El arasında imzalanan Tarım Çalışma Grubu'nun 2024-2025 Eylem Planı'yla, özellikle Türkiye'den Irak'a bir süredir yapılmayan yumurta satışının başlaması, tavuk eti ihracatının çeşitlendirilmesi, tohum ticaretinin artırılması ve önündeki prosedürün azaltılması hedefleniyor.Türkiye'den Irak'a damızlık sığır sperması, aşı ve veteriner ilacı ihracatı yapılması ile Irak'ın hayvancılığının geliştirilmesi de bu plan içerisinde yer alıyor. Eylem Planı'yla kuraklığa dayalı bitkilerin geliştirilmesi, tarımsal mekanizasyon ve kapalı sulama sistemi konusunda da işbirliği yapılacak.Türkiye-Irak Tarım Çalışma Grubu 4 Nisan'da Bağdat'ta gerçekleştirilmişti. 2024-2025 dönemi için kapsamlı teknik işbirliğini takvimlendiren bir eylem planı oluşturulmuştu. Plan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde iki ülkenin bakanları tarafından imzalandı. Küresel ısınma ve Irak'taki hızlı nüfus artışı ile birlikte su meselesi Irak açısından önemli bir güvenlik sorunu haline geldi. Eylem Planı kapsamında, kuraklığa dayanıklı bitki tür ve çeşitlerinin geliştirilmesi konusunda iş birliği ve tecrübe paylaşımı yapılacak. Damızlık sığır sperması ticareti ve suni tohumlama konusunda çiftçilere eğitim verilecek. Tohum ticaretinin geliştirilmesinde işbirliği de planda yer alıyor. Ormancılık ve çölleşme ile mücadele amaçlı orman bitkisi fidan yetiştiriciliği konusunda da çiftçilere eğitim verilmesi gündemde.Eylem Planı'yla, bahçe bitkileri çalışma konuları arasında yer alan sebzecilik ve süs bitkileri, doku kültürü, sebze tohumculuğu, meyvecilik bağcılık konularında yürütülecek olan araştırma faaliyetlerinde işbirliği yapılacak. Kanatlı eti, sofralık yumurta ve arıcılık ürünlerinde pazar kapasitesinin etkin kullanımı sağlanacak.