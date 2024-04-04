İran’la tedarik anlaşmamızı daha ileri götüreceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran'ın doğalgazda Türkiye için çok önemli bir tedarikçi olduğunu ifade ederek, "İnşallah bundan sonraki dönemde bugün itibariyle başladığımız müzakereleri hızlı bir şekilde sonuçlandırıp doğal gaz tedarik anlaşmamızı daha da ileri götürecek adımları atmış oluruz" dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Enerji Bakanı Bayraktar, eikili ilişkileri ele almak için İran'ın başkenti Tahran'da temaslarda bulundu. İlk olarak İran Petrol Bakanı Javad Owji ile bir araya gelen Bayraktar, görüşmenin ardından açıklama yaptı.Bayraktar, ocak ayında Ankara'da düzenlenen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nda enerji alanında imzalanan anlaşmaların takibi için İran'da bulunduğunu ifade ederek, iki ülke cumhurbaşkanının ticaret hacmini orta vadede 30 milyar dolara çıkarma hedefi koyduğunu söyledi. Bu ticaret hedefine ulaşabilmek için özellikle enerji ve tabii kaynaklar alanında iki ülkenin yapacağı birçok iş birliği alanı bulunduğuna işaret eden Bayraktar, "Özellikle doğalgaz alanında 30 yıla yaklaşan bir işbirliğimiz ve ticaretimiz var. Doğalgaz, Türkiye için oldukça önemli. Çünkü biz gazı çok büyük çapta sanayide, evlerimizde ve elektrik üretiminde kullanıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin doğal gaz arzını kesintisiz bir şekilde sağlaması için birçok farklı kaynaktan doğal gaz ithalatı söz konusu" dedi. Bayraktar, İran'da bu anlamda Türkiye için çok önemli bir tedarikçi olduğunu söyleyerek "İnşallah bundan sonraki dönemde bugün itibarıyla başladığımız müzakereleri hızlı bir şekilde sonuçlandırıp, bu gaz tedarik anlaşmamızı daha da ileri götürecek adımları atmış oluruz" diye konuştu.Türk özel sektörünün İran'daki doğalgaz altyapı projelerine yatırım yapması konusunu da istişare ettiklerini bildiren Bayraktar, "Sayın Bakan ve ilgili şirketlerle bu projeleri de görüştük ve görüşmeye devam edeceğiz. Enerji alanı iki ülke arasındaki en önemli işbirliği alanlarından bir tanesi, en uzun soluklu ve karşılıklı fayda temelinde ortaya konulan anlaşmalar çerçevesinde yürüyen bir konu. Dolayısıyla biz bunun devamı için burada kararlılığımızı ve buradaki irademizi bir kez daha göstermiş oluyoruz" değerlendirmesinide bulundu. Bakan Bayraktar, Tahran ziyareti kapsamında İran Enerji Bakanı Ali Akbar Mehrabian ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki elektrik ticareti masaya yatırıldı. ANKARA