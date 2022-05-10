İş Bankası aktifte 1 trilyona ulaştı

İstıkrarlı büyüme politikaları doğrultusunda aktif büyüklüğünü Mart 2022 itibarıyla 1 trilyon TL seviyesine yükselten Türkiye İş Bankası, "Türkiye'nin en büyük özel bankası" unvanını korudu. Bankanın nakdi kredi hacmi 556.8 milyar TL ve gayrinakdi kredi hacmi 209.5 milyar TL'ye yükselirken, ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 766.3 milyar TL oldu. Toplam mevduat hacmi 667.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde 8.4 milyar TL düzeyinde net kâr elde eden İş Bankası'nın özkaynak büyüklüğü 108.4 milyar TL'ye yükseldi.İş Bankası, yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca devreye alınan, İstanbul Altın Rafinerisi tarafından oluşturulan Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi'nde altın kaydileştirme işlemini gerçekleştiren ilk özel banka oldu. Ayrıca, sürdürülebilir bir gelecek yaratma vizyonuyla uluslararası inisiyatiflerine bir yenisini daha ekleyen İş Bankası, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi bünyesindeki Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne üye olarak karbonsuz ekonomiye geçişi desteklemeyi taahhüt etti. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir değer yaratmaya bu dönemde de devam ettik. Dinamik iş modelimiz ile modern ve sağlam teknoloji altyapımızın yanı sıra sahip olduğumuz değerlerle sağlıklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ekonomiye kesintisiz destek vermeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.ÖTE yandan İş Bankası, 2016 yılından bu yana düzenlediği Çiftçi Buluşması etkinliklerinin 100'sünü Manisa Saruhanlı'da gerçekleştirdi. Bankanın bugüne kadar 15 bine yakın çiftçi ile bir araya geldiği etkinliğin 100'üncüsüne de tarım üreticileri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte; bankanın yılda bir ödemeli uygun faiz oranlı tarım kredileri, İmece Kart, İmeceMobil, sulama sistemleri kredisi, ELÜS Kredisi, Anında Tarım Kredisi, zirai dron kredisi gibi çiftçilerin finansal ihtiyaçlarına yönelik sunduğu ürün ve hizmetler anlatıldı.