İş Bankası Hatay’da anaokul ve lise yapacak

Türkiye İş Bankası, deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine katkıda bulunabilmek için 'Hatay Defne Türkiye İş Bankası Lisesi' ve 'Hatay Defne Türkiye İş Bankası 100. Yıl Anaokulu'nu hayata geçiriyor. 24 derslikten oluşan lise ve 4 derslikten oluşan anaokulunun yapımı için protokol, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen tarafından imzalandı. Vali Masatlı, "11 Eylül'de okulların açılması için çalıştık. Bağışçılarla 466 derslikli okullar yaptık. İş Bankası'na teşekkür ediyoruz" dedi. Sözen de, "Okullarla çocuklarımızın hayatlarına dokunacağımıza inanıyorum" diye konuştu.