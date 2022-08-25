Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İş dünyasından bankalara çağrı
Giriş Tarihi: 26.8.2022

İş dünyasından bankalara çağrı

İş dünyasından bankalara çağrı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ekonomi yönetiminin son aldığı tedbirleri olumlu karşıladıklarını belirterek, "Buradan bankalara çağrıda bulunmak istiyorum, Türkiye ve tüm dünya bu kadar kritik bir süreçten geçerken, 'kârım azalıyor' diye para musluklarını kısmaları kabul edilemez bir davranış olur" dedi. Bankaların yüzde 400'lere varan rekor kârlar açıkladığından bahseden Asmalı, kendilerinin faiz getirisine değil, maliyet tarafına baktıklarını vurgulayarak, "Faizlerin düşük olması yatırımcının daha az maliyetle borçlanması anlamına geliyor. Merkez Bankası'nın ekonomik büyümeyi destekleyici adımlarını doğru buluyoruz" ifadesini kullandı. Yeni ekonomi modelinin ilk yansımasını, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3 ile Avrupa ve OECD ortalamaları ve Çin'in üzerinde bir büyümeyle gösterdiğini belirten Asmalı, buna bağlı olarak işsizlik oranının da gerilediğini hatırlattı. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur da üretim, ihracat, istihdam artışı için sadece kamu bankalarının çabasının yetmeyeceğini belirterek, "Rekabet gücümüzün artması ve istihdamın önündeki engellerin kalkması için uygun koşullarda kredi imkânının özel bankalarca da karşılanması gerekiyor" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İş dünyasından bankalara çağrı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA