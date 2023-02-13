İş dünyasından barınma seferberliği: Konteyner kentler kuruluyor

10 ilde büyük bir can ve mal kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye canla başla mücadele vermeye devam ediyor. Depremzedelerin barınma sorununu çözmek için harekete geçen Türkiye'nin önde gelen şirketleri bölgede konteyner kent kurmaya başladı. Depremzedeleri bir an önce sıcak yuvalarına taşımak için kolları sıvayan şirketler yol haritalarını açıkladı.Depremin ilk anından itibaren barınmadan enkaz kaldırma teçhizatı ve makinelerine, gıda, giysi ve ilaç yardımlarından psikolojik desteğe tüm imkânlarını seferber eden Kalyon Holding, Gaziantep'in İslahiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent kurmak için harekete geçti. İlk etapta Gazianteplilere Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kapılarını açıp, bölgede 7 bin 756 afetzedenin barınma ve gıda ihtiyacını karşılayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile sahada yaralara merhem olmak için çalışan holding, konteyner kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını anında karşılıyor.Rönesans Holding de Malatya'ya ulaştırdığı 150 konteynerin kurulumuna başladı. Holdingden yapılan açıklamada "150 konteyner ile yaklaşık 800 kişinin barınma ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Konteynerlerin 40'ı bölgeye ulaştı" denildi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Mahmut Asmalı, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlar için 1000 tane konteyner evi bulunan tefrişatlı konteyner kent kuracaklarını bildirildi. MÜSİAD İsviçre Temsilciği de Kahramanmaraş'ta 100 adetlik konteyner kent kurma projesi başlattığını açıkladı.Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın,da "İvedi bir şekilde hem malzemelerini alarak, hem de üretici firmalara konteyner taleplerimizi ilettik. Hatta bazı şubelerimiz fabrikalarının belirli bi yerini bu işin üretimi noktasında tesis etti" diye konuştu. Öte yandan Katar da taahhüt ettiği 10 bin konteyner evin ilk bölümünü Türkiye'ye göndermeye başladı.LİMAK Şirketler Grubu, Hatay'da ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde belirlenen iki ayrı noktada toplam 4 bin kişinin barınabileceği konteyner kent kurulumuna başladı. Konteyner kentler yaklaşık 2 haftada altyapıları ile birlikte tamamlanacak. Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren Limak, tüm iştirakleri ve tecrübeli ekiplerini arama kurtarma ve yardım faaliyetleri için sahaya gönderdi. 150'ye yakın iş makinesi ve ekipmanı, söz konusu makineleri ve ekipmanları kullanacak uzman personeli ile birlikte afet bölgesine sevk etti. Yaklaşık 800 kişilik arama kurtarma ve dağcı ekibi de bu bölgelerde çalışmalara devam ediyor.