Son dakika: İş dünyasından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye peş peşe tebrik mesajları

TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: İHRACAT AİLESİNİN YANINDA OLACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinde de yakından çalışma imkanı bulduğumuz, ihracatçımızı, talep ve çözüm önerilerimizi her fırsatta dinleyerek desteğini bizden esirgemeyen Sayın Dr. Nureddin Nebati'nin, yeni görevinde de her zaman ihracatı ülke ekonomimizin belkemiği olarak göreceğine ve her zaman ihracat ailesinin yanında olacağına inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Gülle, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati için tebrik mesajı yayımladı.