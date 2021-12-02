Son dakika: İş dünyasından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye peş peşe tebrik mesajları

Son dakika haberleri: MÜSİAD, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda Nebati'nin, birçok STK'da görev yapmış, çalışkan, özverili, saygın bir isim olduğu belirtilerek, "Sayın Nureddin Nebati'nin bakanlık görevi süresince, vazifesini hakkıyla yerine getireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Derneğin Bakan Nebati'den beklentilerine de değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kamu-özel sektör iş birliği ve istişare mekanizmasını daha aktif ve verimli kullanarak, gerek Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı gerekse daha önce yürütmüş olduğu görevler sırasında; reel sektöre dair yakınlığı ve tecrübeleriyle sahanın nabzını tutarak, ekonomi yönetimiyle iş dünyası arasında önemli bir bağlantı noktası olan Sayın Dr. Nureddin Nebati'nin, bakanlığı süresince de aynı duyarlıkla hareket edeceğini düşünüyoruz. Söz konusu atamayla birlikte uzun müddettir tesis edilmek istenen "kamu, akademi ve iş dünyası uyumu" sağlanacak ve böylece ekonominin bütün aktörleri, birlikte hareket etme imkânına kavuşacaktır.
Sayın Bakanımız Dr. Nurettin Nebati'yi tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffak olmasını diliyoruz. Bu vesileyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devreden Sayın Lütfi Elvan'a da görev süresince vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz."
TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: İHRACAT AİLESİNİN YANINDA OLACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinde de yakından çalışma imkanı bulduğumuz, ihracatçımızı, talep ve çözüm önerilerimizi her fırsatta dinleyerek desteğini bizden esirgemeyen Sayın Dr. Nureddin Nebati'nin, yeni görevinde de her zaman ihracatı ülke ekonomimizin belkemiği olarak göreceğine ve her zaman ihracat ailesinin yanında olacağına inancımız tamdır." ifadesini kullandı.
Gülle, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati için tebrik mesajı yayımladı.
Nureddin Nebati'nin, iş dünyasını ve özel sektörü yakından tanıdığını ve ihracat ailesine destek verdiğini belirten Gülle, şunları kaydetti:
"Sayın Dr. Nebati, yatırımı, üretimi ve ihracatı önceleyen bir ekonomi anlayışına sahip olan ve reel sektörü yakından tanıyan bir isim. Bakanımız, ülkemizin ihracat alanında yakaladığı fırsatları değerlendirerek atılım yaptığı bir dönemde ihracat ailesinin ihtiyaç duyduğu hükümet desteğini sürdürmeye devam edecektir. İhracatçımızı, talep ve çözüm önerilerimizi her fırsatta dinleyerek desteğini bizden esirgemeyen yakından çalışma fırsatı bulduğumuz Sayın Dr. Nureddin Nebati'nin, yeni görevinde de her zaman ihracatı ülke ekonomimizin belkemiği olarak göreceğine ve jet çözümleriyle her zaman ihracat ailesinin yanında olacağına inancımız tamdır. Sayın Bakanımıza yeni görevinde de başarılar diliyoruz. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a da bizlere verdiği destekten dolayı ihracat ailesi olarak teşekkür ediyoruz."
ATO: HÜKÜMETİMİZİN TÜM KADEMELERİNİN YANINDA YER ALMAYA HAZIRIZ
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati'nin iş dünyasının içinden gelen bir isim olmasını çok değerli bulduklarını belirterek "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati'nin görev süresi boyunca ekonomik potansiyelimizi en üst düzeye çıkartacak politikalar hayata geçirerek, ülkemizi yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta hamle yapmış bir ekonomiyle 2023 yılına taşıyacağına inancımız tamdır" dedi.
Bakan Nebati'nin gerek akademik gerek iş dünyası gerekse devlet kademelerindeki bilgi, birikim ve tecrübesiyle yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın gelişimine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Baran, "İş dünyası olarak biz pandemi sürecinin getirdiği fırsatları üretime, ticarete, ihracata, istihdama dönüştürmek ve ülkemizi cari fazla veren bir ülke konumuna getirmek için hükümetimizin tüm kademelerinin yanında yer almaya ve çalışmaya hazırız" diye konuştu.
KONUTDER BAŞKANI ALTAN ELMAS'TAN TEBRİK MESAJI
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati için tebrik mesajı yayımladı.
Mesajında, Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesinden memnuniyet duyduklarını aktaran Elmas, şunları kaydetti:
"Sayın Nureddin Nebati geçtiğimiz 3,5 yıllık süreçte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı göreviyle tüm reel sektörün sorunlarını dinlemiş, çözüm önerileri ile yakinen ilgilenmiş ve pandemi süreci dahil zorlu dönemlerde ekonomimize katkılarını sunmuştur. Bütün geçmiş müktesebatı ile ülkemiz ekonomisine, sektörümüze ve sorunların çözümüne dair başarılı olacağına inancımız tamdır. Sayın Bakanımıza, hayırlı olsun dileklerimizi sunar, muvaffakiyetler dileriz."
"ÇALIŞMALARIMIZIN VERİMLİ ŞEKİLDE GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, mesajında, iş dünyası olarak, hükümetle istişareye her zaman önem verdiklerini ve daima karşılık bulduklarını aktaran Olpak, özellikle piyasalardaki hareketliliğin yoğun olduğu bu dönemde, özel sektörü yakından tanıyan, iş dünyasının sivil toplum kuruluşlarında da üst düzey görev almış olan Nebati'nin kendileriyle yakın temasta olacağına inançlarının tam olduğunu ifade etti.
Olpak, "Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı süresince yakın çalışma fırsatı bulduğumuz Sayın Bakanımız Dr. Nureddin Nebati ile, bu çalışmalarımızın Bakanlığı döneminde de verimli bir şekilde geçeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Nebati'ye yeni görevi dolayısıyla başarılar dileyen Olpak, görevini devreden eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a da görev süresince iş dünyasına ve DEİK'e verdiği destekler için teşekkür etti.Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den faiz mesajı! Önceliğimiz yatırım ve istihdam olacak