İş dünyasının tek haneli enflasyon hedefine ilişkin inancı arttı

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi ve İstişare Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda enflasyonla mücadele konusunu her yönü ile ele aldıklarını, iş dünyası olarak görüş ve önerilerini sunma fırsatı bulduklarını belirten Aydın, "İstişare şeklinde ele aldığımız konular sonrası tek haneli enflasyon hedefine ilişkin inancımız arttı." ifadelerini kullandı.

Orhan Aydın, şunları aktardı:

"Türkiye olarak mevcut ekonomik koşullar içerisinde artılarımızı ve eksilerimizi masaya yatırdık. Özellikle enflasyonla mücadele konusunda görüş ve önerilerimizi arz ettik. Ortak noktamız, müreffeh ve büyüyen bir Türkiye oldu. Bu noktada sabırla, ısrarla mücadele edilmesi ve hedefe yürünmesi ortak görüşümüz oldu. Hemen hemen her alanda, her sektörde görüş ve önerilerimizi sunduk. Her yönü ile gerek siyasi gerekse teknik olarak tüm belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesini özellikle vurguladık. Enflasyonla mücadelede arzı artırıcı girdi maliyetlerini ve aracı maliyetlerinin düşürülmesi hususunda hem fikir olduk."

Toplantıda, cari açığa dikkat ederek, kamu ve özel sektör olarak iç tasarruf tedbirlerinin artırılması hususunu yinelediklerini kaydeden Aydın, "Vergisinden, kamuda tasarrufuna kadar, kira maliyetlerinden, gıdadaki fahiş artışlara kadar her yönü ile enflasyonla mücadeleyi ele aldık. Ortak akıl ve istişareler sonucu yol haritasının ne olması gerektiği ortaya çıkmıştır. İş dünyası adına tek haneli enflasyon hedefine ilişkin inancımız artmıştır. Ortak akıl ve istişarelerle aşamayacağımız sorun yoktur. Sabır ve doğru politikalarla bu zorlu süreçleri hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.