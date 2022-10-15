İş insanları gençlerle tecrübelerini paylaştı

, iş dünyasının önde gelen isimleriyle buluşmasına zemin hazırlayan Zirve 23, Volkswagen Arena'da gerçekleştirildi. Program kapsamında, iş dünyasının tanınmış simaları tecrübelerini gençlerle paylaştı. Programın açılış konuşmasını 23 Direktörü Furkan Filiz yaptı. Zirve kapsamında konuşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Böyle bir proje benim için önemli bir fırsattı. TOGG'da 1.200 kişiyiz. Burada çalışan herkes işinin ehli. Hep beraber ihtiyaç duyduğumuz cesareti yakaladık. Cesaretin sonu bu akıllı cihaz TOGG" ifadelerini kullandı.Programın ilk gününde sürpriz konuk olarak sahneye Baykar Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar çıktı. Bayraktar, konuşmasında şunları söyledi: "20 sene öncesinde 'insansız hava aracı mı olur.' diye bir algı vardı. 2009'da Bayraktar TB1 uçtu. 2014'te bütün dünyaya nam salmış Bayraktar TB2 ilk uçuşunu yaptı. Bu uçak, 2015'te Roketsan'ın geliştirdiği milli akıllı mühimmat ile donatılması ile birlikte ilk milli SİHA'mız haline geldi. Bizim yolculuğumuz 6 kilo ile başlamıştı. 2019'da 6 tonluk Akıncı ilk uçuşunu gerçekleştirdi."PROGRAM kapsamında Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, EY Türkiye Başkanı Metin Canoğulları, BALTAŞ Grubu Kurucusu Acar Baltaş ve daha birçok isim tecrübelerini gençlerle paylaştı. İGA'nın da paydaşları arasında bulunan Zirve 23'e Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ, Koç, Sabancı, Özyeğin, YTÜ, Bilkent ve Galatasaray gibi Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden öğrenciler katıldı.