İşbirliklerinin devamı başka ülkelerle gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, serbest piyasa kuralları içinde israfı önleyici, tasarrufları güçlendirici, ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı politikalar uygulamayı sürdüreceklerini söyledi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen İş Dünyası Temsilcileri ile İstişare Toplantısı'nın açılışında konuşan Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, ülkenin ekonomik yapısını, iş dünyasıyla fikir birliği içinde güçlendirmek istediklerini kaydetti. Yılmaz, Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik hedefleri ile ekonomik ve sosyal alanda izlenecek politikalarını içeren Orta Vadeli Program (OVP) öncesinde de iş dünyasının temsilcileriyle doğrudan fikir alışverişinde bulunmakta fayda gördüklerini ifade etti. Yılmaz, çalışan kesimi temsil eden sendikalarla da OVP öncesi benzer bir istişare sürecini yapmayı planladıklarını kaydetti.Gelecek dönem hedeflerine değinen Cevdet Yılmaz, para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye'nin finansal istikrarını pekiştirmeyi, istikrar ve güven içinde büyümeyi, istihdamı artırmayı, büyümenin nimetlerini adaletli şekilde dağıtarak cari işlemler açığına sürdürülebilir çözümler getirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Cevdet Yılmaz, Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform adımlarına devam edeceklerini altını çizerek, "Cumhurbaşkanımızın üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turunda hem ikili ticaret hacmimizi hem de ülkemize doğrudan yatırımları artıracak tarihi işbirliklerine imza atıldığını gördük. Kazan-kazan temelinde bu işbirliklerinin devamı başka ülkelerle de gelecektir. Sadece savunma sanayi ya da gıda alanında değil teknoloji odaklı e-Pazar sektörü, yenilenebilir enerji ve çığır açan teknolojiler alanlarında da katma değeri yüksek işbirliği fırsatları oluşacaktır" dedi.YATIRIM ortamının iyileştirilmesine, ihracatçı ve sanayiciler için finansman imkânlarının artırılmasına ve yerli milli teknoloji yatırımlarına özellikle öncelik vermeye devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, "İstanbul Finans Merkezi'nin, uluslararası entegrasyonu artırarak, finansal piyasalarımızın gelişmesine, derinleşmesine katkı sağlamasını bekliyoruz. Orta Vadeli Program'da makro göstergeler ile kamu politikalarını güncelleyecek, yapısal reformları ortaya koyacak ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Orta Vadeli Program'dan en büyük beklentimiz, belirsizlikleri azaltması, yatırımcıları ve diğer aktörler için öngörülebilirliği artırmasıdır" diye konuştu.İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, çok verimli bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, toplantıda gündemlerindeki en önemli konuların başında finansmana ulaşımın geldiğini söyledi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da toplantının konusunun eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Plan ve İstanbul olduğunu söyledi. Olpak, "Ekonomi bir beklenti yönetimidir. Ekonomi yönetimimiz şu ana kadar bu tabloyu güzel bir şekilde yönetiyor" diye konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise önemli ve güzel bir toplantı olduğunu dile getirerek, "İstişare ve orta akıl, Türkiye'nin geleceğine damgasını vuracak olan çalışma sistemidir" ifadelerini kullandı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, toplantının çok faydalı olduğunu aktararak, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eylülde açıklanacak Orta Vadeli Program'la ilgili kamu ve özel sektörün düşüncelerini aldı. Çok faydalı konular konuşuldu. Bütün konuşmacıların söyledikleri dikkatle not edildi" dedi.