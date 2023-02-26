İşçi, işveren ve memur konfederasyonlarından depremzedelere yardım eli

İşçi, işveren ve memur konfederasyonları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere yardım elini uzattı. Bu kapsamda, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), ilk olarak AFAD ve Türk Kızılay koordinasyonu ile deprem bölgesine gıda, kıyafet, barınma, ısınma, hijyen ve ihtiyaç malzemeleri sevk etti.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesinin (KİK) üyeleriyle deprem bölgesini ziyaret ederek, bölgeye yardımların istikrarlı şekilde sürdürülmesi çağrısında bulundu.

TİSK, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına da 25 milyon lira bağışta bulunurken, üye sendikalarını da harekete geçirdi. Bu kapsamda, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), tedarik etmekte zorlanılan 113 tır dolusu ihtiyaç malzemesini bölgeye ulaştırırken, üyesi şirketlerden 620 kişilik arama-kurtarma ekibini deprem bölgesine yönlendirdi. TİSK'e üye diğer işveren sendikaları da temel ihtiyaç maddelerinden oluşan yardımı bölgeye ulaştırdı.

OTEL VE MİSAFİRHANELER DEPREMZEDELERE AÇILDI

TÜRK-İŞ de 20 milyon lirası "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına olmak üzere, deprem bölgesine bugüne kadar toplam 50 milyon lira yardımda bulundu.

Üye sendikalarının farklı ilerdeki otel ve misafirhanelerini de depremzedelerin kullanımına açan TÜRK-İŞ, temel gıda, giysi, ısıtıcı, yakacak malzemesi, temizlik ve hijyen setini içeren yardımları deprem bölgesine ulaştırdı.

BİN ADET ÇADIR DEPREMZEDELERE ULAŞTIRILDI

Memur-Sen ise depremin hemen ardından 270 kişilik arama-kurtarma ekibini bölgeye sevk etti. Çalışmalarını Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeliyle yürüten Memur-Sen ekipleri, enkaz altından onlarca kişiyi kurtardı.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 10 milyon lira yardımda bulunan Memur-Sen, AFAD koordinasyonunda 140 tır ihtiyaç maddesinden oluşan yardım ile 1000 adet çadırı da bölgeye sevk etti.