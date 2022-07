İşimizin başında nöbetteyiz

Haindarbe girişimleri, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, küresel salgınlar ve hiç istemediğimiz savaşlara rağmen Türkiye daima büyümeyi başardı. İhracatta her yıl yeni rekorlar kıran, sanayisine güç katan ve genç nüfusuyla istihdamını artıran Türkiye, demokrasiden ve milletinden aldığı güç ile büyümeye, küresel ticarette ilerlemeye devam ediyor.Bütün darbelerin amacı kaynak, servet ve gelir transferidir. 15 Temmuz'daki kalkışmanın ilk belirlemelere göre 300 milyar lira olan maliyetinin, alt sektörlere olan etkisi hesaba katıldığında daha da arttığını tahmin edebiliriz. Bu bağlamda 15 Temmuz'da iradesine sahip çıkan Türk milletinin muhafaza etmeyi başardığı şey yalnızca demokrasi değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi olmuştur.Üzerinden 6 yıl geçmesi bizi gaflete düşürmemeli, rehavete kapılmamalıyız. Herkes şunu bilsin ki, İstanbul iş dünyamız nasıl darbeci zihniyete geçit vermediyse, bu zihniyetin artıklarına da yaşam hakkı tanımayacak, onlara karşı daimi bir teyakkuz halinde bulunacaktır. 21'inci yüzyılı Türk asrı yapma ülküsünün gerçekleşmesi için 'işimizin başında' nöbetteyiz.Demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve ekonomimize yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar sürecek. Milletimizin gösterdiği kahramanca direniş, ekonomi cephesinde yatırım, üretim, istihdam, ihracat seferberliğiyle devam ediyor.Ülkemizinistiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. TOBB ve oda-borsa camiası olarak, demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız.Türkiyeekonomisi, çok zor bir testi başarıyla geçti. Hiç vakit kaybetmeden alınan tedbirlerin, piyasalarda olumsuz bir hava oluşmasını engellediğini hatırlatmak istiyorum. Sanayiciler olarak 6 yılda ekonomik büyümemize her zaman en güçlü katkıyı verdik.15 Temmuz'da Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Etkisi döviz kurlarının artmasından, turizm gelirlerindeki düşüşten, kredi notlarının düşürülmesinden, yatırımların gecikmesinden, istihdamdaki yavaşlamadan ve risk primindeki artışa yansıdı.15 Temmuz, yaşananlardan ders çıkarmaya, ülkemizi hedef alan şer odaklarına karşı diri olmanın gerektiğini hatırlamaya ve her zamankinden daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu idrak etmeye vesiledir. Tüm ülke olarak fabrikalarımızda ve tarlalarımızda üretim hiç durmadı.15 Temmuz darbe girişiminin ekonomi ayağı hiç bitmedi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye aleyhine art arda yaptığı açıklamalar bunu gösteriyor. Enflasyonist ortamın durdurulması için de tedbirler alınmaktadır. Demokrasi kavgamız gibi ekonomik savaşımız da kazanılacaktır.Hainlerin darbe girişimi, ülkemizin en kara günlerinden birisi olarak tarihe geçerken, Türk halkının demokrasiye olan inancının ve bu yoldaki mücadelesinin de simgelerinden birisi olmuştur. Milletimizin demokrasiye sahip çıkması, bu hain girişimin bertaraf edilmesinde büyük pay sahibi oldu.