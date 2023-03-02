İskenderun Limanı ‘mücbir sebep’ dedi

Deprem sonrasında başlayan İskenderun Limanı'ndaki yangında malları zarar gören bölge ihracatçıları, zararlarının karşılanmasını talep etti. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mücbir sebep gerekçesiyle ihracatçının zararının tazmin edilmesiyle ilgili sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Kileci, "Hasar gören ürünlerimizin liman tarafından tanzim edilmesi gerekiyor. Oradaki ürünler limana teslim edildikten sonra tamamen liman sorumluluğundadır. Sigorta, liman sahasına girene kadardır. Liman sahasındaki her türlü ürün limanın sorumluluğundadır. Liman işletmeciliği bunu mücbir sebebe dayandırarak ödemiyor. Liman işletmecisinin bir an önce ihracatçının zararını karşılaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.