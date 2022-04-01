Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İspanyol BBVA’ya SPK’dan onay geldi
Giriş Tarihi: 2.4.2022

İspanyol BBVA’ya SPK’dan onay geldi

İspanyol BBVA’ya SPK’dan onay geldi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İspanyol BBVA'nın, Garanti Bankası paylarına ilişkin pay geri alım başvurusunu onayladı. SPK, Türkiye Garanti Bankası sermayesinin yüzde 49.85'ine sahip olan BBVA'nın, bankanın 1 TL nominal değerli 100 adet/1 lot payı için teklif fiyatı 12.20 TL olmak üzere nominal değeri 2 milyar 106 milyon 300 bin TL olan paylar için gönüllü pay alım teklifinde bulunmasına ilişkin pay alım teklifi bilgi formunun onaylanmasına ilişkin başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verildiğini açıkladı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İspanyol BBVA’ya SPK’dan onay geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA