İspanyol BBVA’ya SPK’dan onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İspanyol BBVA'nın, Garanti Bankası paylarına ilişkin pay geri alım başvurusunu onayladı. SPK, Türkiye Garanti Bankası sermayesinin yüzde 49.85'ine sahip olan BBVA'nın, bankanın 1 TL nominal değerli 100 adet/1 lot payı için teklif fiyatı 12.20 TL olmak üzere nominal değeri 2 milyar 106 milyon 300 bin TL olan paylar için gönüllü pay alım teklifinde bulunmasına ilişkin pay alım teklifi bilgi formunun onaylanmasına ilişkin başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verildiğini açıkladı.